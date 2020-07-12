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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02

  St/2 написав:, НДФЛ только на прибыль (в гривне по курсу НБУ).



оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47

Re: Идеи для торговли на рынках США

Я уже боюсь открывать котировки... Такое FOMO начинается от одного взгляда на TESLA, что аж голова начинает болеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:40

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ох, чувствую, скоро ребятам прилетит: https://www.youtube.com/watch?v=mOshBvzg0Hc
airmax78
 
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