оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02
оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47
Re: Идеи для торговли на рынках США
Я уже боюсь открывать котировки... Такое FOMO начинается от одного взгляда на TESLA, что аж голова начинает болеть.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:40
Re: Идеи для торговли на рынках США
Ох, чувствую, скоро ребятам прилетит:
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:52
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:54
Ідеї? Мабудь пусто...
Щось батько гілки на гілку забив...Сподіваюсь не через корону!
Давайте подумаємо над стратегією до кінця року по амерофонді.
Вангую просадку фонди починаючи десь з вересня до листопада. Десь на 30-40%.
Які стоки найкраще буде шортанути на цей період? Теслу?
В яких стоках краще буде пересидіти зиму? На яких рівнях входити? Золотодобуваючих?
В кого яка стратегія?
Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30
change_pm
На данный момент в шортах на контракты ES (фьючи на индекс S&P500) сосредоточено 80 млрд дол. В шорт стоят малые частные трейдеры. И эти "умные" трейдеры только и ждут, чтобы покрыть свои шорты в безубыток.
Потому если не произойдет чего-то сверх негативного (китайцы ракетой потопят американских танкер), рынки обречены на рост не взерая на Р/Е
Регулятор - ФРС - таргетирует даже не инфляцию, а безработицу. Потому он еще долго будет стимулировать. В таком случае денег в систему прибывает, а количество акций константа. Их даже количество уменьшается, выпадают мертвые сектора типа отелей или круизов с авиокомпаниями.
Охлаждение на акциях наступит на сворачивании стимулов. Если ФРС сделает это гладко, то коррекции будут V образными до 10%, но и роста не будет.
Первыми на это среагируют спреды во фьючах на 30 дневную ставку
Общий совет, купите сбалансированный портфель под себя и не морочьте голову
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