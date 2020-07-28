Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30

На данный момент в шортах на контракты ES (фьючи на индекс S&P500) сосредоточено 80 млрд дол. В шорт стоят малые частные трейдеры. И эти "умные" трейдеры только и ждут, чтобы покрыть свои шорты в безубыток.Потому если не произойдет чего-то сверх негативного (китайцы ракетой потопят американских танкер), рынки обречены на рост не взерая на Р/ЕРегулятор - ФРС - таргетирует даже не инфляцию, а безработицу. Потому он еще долго будет стимулировать. В таком случае денег в систему прибывает, а количество акций константа. Их даже количество уменьшается, выпадают мертвые сектора типа отелей или круизов с авиокомпаниями.Охлаждение на акциях наступит на сворачивании стимулов. Если ФРС сделает это гладко, то коррекции будут V образными до 10%, но и роста не будет.Первыми на это среагируют спреды во фьючах на 30 дневную ставкуОбщий совет, купите сбалансированный портфель под себя и не морочьте голову