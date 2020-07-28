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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02

  St/2 написав:, НДФЛ только на прибыль (в гривне по курсу НБУ).



оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47

Re: Идеи для торговли на рынках США

Я уже боюсь открывать котировки... Такое FOMO начинается от одного взгляда на TESLA, что аж голова начинает болеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:40

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ох, чувствую, скоро ребятам прилетит: https://www.youtube.com/watch?v=mOshBvzg0Hc
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:52

  trololo написав:
  St/2 написав:, НДФЛ только на прибыль (в гривне по курсу НБУ).



оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?

В момент продажи
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:54

Ідеї? Мабудь пусто...

Щось батько гілки на гілку забив...Сподіваюсь не через корону!

Давайте подумаємо над стратегією до кінця року по амерофонді.
Вангую просадку фонди починаючи десь з вересня до листопада. Десь на 30-40%.

Які стоки найкраще буде шортанути на цей період? Теслу? :)

В яких стоках краще буде пересидіти зиму? На яких рівнях входити? Золотодобуваючих? :)

В кого яка стратегія?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30

change_pm
На данный момент в шортах на контракты ES (фьючи на индекс S&P500) сосредоточено 80 млрд дол. В шорт стоят малые частные трейдеры. И эти "умные" трейдеры только и ждут, чтобы покрыть свои шорты в безубыток.
Потому если не произойдет чего-то сверх негативного (китайцы ракетой потопят американских танкер), рынки обречены на рост не взерая на Р/Е
Регулятор - ФРС - таргетирует даже не инфляцию, а безработицу. Потому он еще долго будет стимулировать. В таком случае денег в систему прибывает, а количество акций константа. Их даже количество уменьшается, выпадают мертвые сектора типа отелей или круизов с авиокомпаниями.

Охлаждение на акциях наступит на сворачивании стимулов. Если ФРС сделает это гладко, то коррекции будут V образными до 10%, но и роста не будет.
Первыми на это среагируют спреды во фьючах на 30 дневную ставку
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund_quotes_globex.html

Общий совет, купите сбалансированный портфель под себя и не морочьте голову
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:29

St/2
В штатов в этом году намечается рекордный дефицит бюджета, почти 4 триллиона долларов
Догадайтесь кто финансирует весь этот шарад :wink:
Станок все выдержит.
Похожими методами проблемы решали в 70х тогда пожар пришлось гасить двухзначными цифрами учётных ставок.
Как будет сейчас никто толком не знает, ибо масштабов таких ещё не было.

И по шортах в сентябре 2007 тоже был рекордный приток денег в них. Потом маркет достиг пика в октябре. А дальше сами знаете как пошло.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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