Додано: Вів 28 лип, 2020 23:53

Ukrainian

Разумеется дефицит покроют за счет новых бондов. А учитывая, что покупки ФРС больше размещений Минифином, то бондов становится меньше а денег больше, они то и идут в акции.



Но деньги от ФРС можно только условно назвать "новыми". Посмотрите на норму сбережения - люди просто жмут деньги по сейфам. А чтобы ВВП не упал, эти деньги и замещает ФРС. То же казначейство, по счету +1,7 трлн. При норме 200-500 млрд.



Как я говорил выше, ФРС будет стимулировать пока не решит проблему занятости, а это вероятно будет дольше чем надо с точки зрения инфляции.



Потому в конечном счете придется активно изымать, возможно активно подымать ставку.



Семидесятые интересное время, много политики, отвязка доллара от золота. Рынок акций там вел себя слабо.

Есть примеры по свежее.

2003-2006 после стимулирования после краха доткома ставку подымали. Акции в это время росли.

2015-2017 начало нового цикла ужесточения, хотя правильнее считать с момента прекращения КУ3. И тут акции по шатало, но рост вполне явно виден.



Потому, если делать с головой, то рост ставок акции переживают нормально.

Проблема как раз с бондами.



Но есть солюшен. Как по мне достойный.

Переходим по ссылки выше, там таблица фьючей ZQ.

Её сложно понять сходу. 100, это ставка 0% по 30 дневным билям.

Как видим ближний фьюч, июльский 99,9025. То есть рынок прайсит ставку 0,0975%

Если посмотреть через год, то там совсем 0%. А в 2022 даже отрицательные значения.



ФРС обещает, что в формальный минус ставку уводить не будут, чтобы не поломались банковские калькуляторы. Представьте ипотеку под плавающую ставку.

Так вот, если ставка ниже нуля не уйдет то просадка очень ограничена. Можно ролить квартальный фьюч, можно сразу купить 2022.



Рост ставки на 1%, приводит к прибыль $4000 на 1 контракт. ГО, порядка 500 дол.

Вот и считайте. Если Вы купили на 100к акций и боитесь что при росте ставки на 2,5% будет просадка рынка на 20%. То Вам нужно купить 2 фьюча.





Основная проблема, когда ставку будут подымать. Возможно через пол года, возможно через 3 года. Держать путы на акции 3 года очень дорого. А шорт ZQ генерит кеш, ждать можно хоть 10 лет.