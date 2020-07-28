оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02
оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47
Re: Идеи для торговли на рынках США
Я уже боюсь открывать котировки... Такое FOMO начинается от одного взгляда на TESLA, что аж голова начинает болеть.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:40
Re: Идеи для торговли на рынках США
Ох, чувствую, скоро ребятам прилетит:
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:52
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:54
Ідеї? Мабудь пусто...
Щось батько гілки на гілку забив...Сподіваюсь не через корону!
Давайте подумаємо над стратегією до кінця року по амерофонді.
Вангую просадку фонди починаючи десь з вересня до листопада. Десь на 30-40%.
Які стоки найкраще буде шортанути на цей період? Теслу?
В яких стоках краще буде пересидіти зиму? На яких рівнях входити? Золотодобуваючих?
В кого яка стратегія?
Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30
change_pm
На данный момент в шортах на контракты ES (фьючи на индекс S&P500) сосредоточено 80 млрд дол. В шорт стоят малые частные трейдеры. И эти "умные" трейдеры только и ждут, чтобы покрыть свои шорты в безубыток.
Потому если не произойдет чего-то сверх негативного (китайцы ракетой потопят американских танкер), рынки обречены на рост не взерая на Р/Е
Регулятор - ФРС - таргетирует даже не инфляцию, а безработицу. Потому он еще долго будет стимулировать. В таком случае денег в систему прибывает, а количество акций константа. Их даже количество уменьшается, выпадают мертвые сектора типа отелей или круизов с авиокомпаниями.
Охлаждение на акциях наступит на сворачивании стимулов. Если ФРС сделает это гладко, то коррекции будут V образными до 10%, но и роста не будет.
Первыми на это среагируют спреды во фьючах на 30 дневную ставку
Общий совет, купите сбалансированный портфель под себя и не морочьте голову
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:29
St/2
В штатов в этом году намечается рекордный дефицит бюджета, почти 4 триллиона долларов
Догадайтесь кто финансирует весь этот шарад
Станок все выдержит.
Похожими методами проблемы решали в 70х тогда пожар пришлось гасить двухзначными цифрами учётных ставок.
Как будет сейчас никто толком не знает, ибо масштабов таких ещё не было.
И по шортах в сентябре 2007 тоже был рекордный приток денег в них. Потом маркет достиг пика в октябре. А дальше сами знаете как пошло.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:53
Ukrainian
Разумеется дефицит покроют за счет новых бондов. А учитывая, что покупки ФРС больше размещений Минифином, то бондов становится меньше а денег больше, они то и идут в акции.
Но деньги от ФРС можно только условно назвать "новыми". Посмотрите на норму сбережения - люди просто жмут деньги по сейфам. А чтобы ВВП не упал, эти деньги и замещает ФРС. То же казначейство, по счету +1,7 трлн. При норме 200-500 млрд.
Как я говорил выше, ФРС будет стимулировать пока не решит проблему занятости, а это вероятно будет дольше чем надо с точки зрения инфляции.
Потому в конечном счете придется активно изымать, возможно активно подымать ставку.
Семидесятые интересное время, много политики, отвязка доллара от золота. Рынок акций там вел себя слабо.
Есть примеры по свежее.
2003-2006 после стимулирования после краха доткома ставку подымали. Акции в это время росли.
2015-2017 начало нового цикла ужесточения, хотя правильнее считать с момента прекращения КУ3. И тут акции по шатало, но рост вполне явно виден.
Потому, если делать с головой, то рост ставок акции переживают нормально.
Проблема как раз с бондами.
Но есть солюшен. Как по мне достойный.
Переходим по ссылки выше, там таблица фьючей ZQ.
Её сложно понять сходу. 100, это ставка 0% по 30 дневным билям.
Как видим ближний фьюч, июльский 99,9025. То есть рынок прайсит ставку 0,0975%
Если посмотреть через год, то там совсем 0%. А в 2022 даже отрицательные значения.
ФРС обещает, что в формальный минус ставку уводить не будут, чтобы не поломались банковские калькуляторы. Представьте ипотеку под плавающую ставку.
Так вот, если ставка ниже нуля не уйдет то просадка очень ограничена. Можно ролить квартальный фьюч, можно сразу купить 2022.
Рост ставки на 1%, приводит к прибыль $4000 на 1 контракт. ГО, порядка 500 дол.
Вот и считайте. Если Вы купили на 100к акций и боитесь что при росте ставки на 2,5% будет просадка рынка на 20%. То Вам нужно купить 2 фьюча.
Основная проблема, когда ставку будут подымать. Возможно через пол года, возможно через 3 года. Держать путы на акции 3 года очень дорого. А шорт ZQ генерит кеш, ждать можно хоть 10 лет.
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