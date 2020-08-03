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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:03

  St/2 написав:Ukrainian
При всем уважении, но где в этом списке индексов фондовые рынки?
В молодых демократиях и старых диктатурах капитал не не размножается.
Посмотрите на налоговое законодательство Франции. Там IPO будет делать идейный самоубийца. А адекватных предпринимателей одна идея - бежать.

Не все золото, что блестит.

В списке все известные крупные мировые индексы; исключил только раздутые три индекса США
К сожалению это все что есть. :roll:

До выяснения пожалуй лучшая в Кеш или золоте пересидеть :!:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:32

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Засекаем:
MTUM 141,8
IAU 18,8

Посмотрим, 1.01.2021/22
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:42

  St/2 написав:Ukrainian
Засекаем:
MTUM 141,8
IAU 18,8

Посмотрим, 1.01.2021/22

Интересный моментум индекс
Может соточку для азарта возьму. :roll:
Вы я вижу полностью уверовали в могущество американского тех сектора
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 15161718
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