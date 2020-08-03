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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:03
St/2 написав:Ukrainian
При всем уважении, но где в этом списке индексов фондовые рынки?
В молодых демократиях и старых диктатурах капитал не не размножается.
Посмотрите на налоговое законодательство Франции. Там IPO будет делать идейный самоубийца. А адекватных предпринимателей одна идея - бежать.
Не все золото, что блестит.
В списке все известные крупные мировые индексы; исключил только раздутые три индекса США
К сожалению это все что есть.
До выяснения пожалуй лучшая в Кеш или золоте пересидеть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:32
Ukrainian
Засекаем:
MTUM 141,8
IAU 18,8
Посмотрим, 1.01.2021/22
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:42
St/2 написав:Ukrainian
Засекаем:
MTUM 141,8
IAU 18,8
Посмотрим, 1.01.2021/22
Интересный моментум индекс
Может соточку для азарта возьму.
Вы я вижу полностью уверовали в могущество американского тех сектора
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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