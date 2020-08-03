St/2 написав:Ukrainian При всем уважении, но где в этом списке индексов фондовые рынки? В молодых демократиях и старых диктатурах капитал не не размножается. Посмотрите на налоговое законодательство Франции. Там IPO будет делать идейный самоубийца. А адекватных предпринимателей одна идея - бежать.
Не все золото, что блестит.
В списке все известные крупные мировые индексы; исключил только раздутые три индекса США К сожалению это все что есть.
До выяснения пожалуй лучшая в Кеш или золоте пересидеть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
St/2 написав:Ukrainian Засекаем: MTUM 141,8 IAU 18,8
Посмотрим, 1.01.2021/22
Интересный моментум индекс и чем он лучше QQQ ?
Может соточку для азарта возьму. осенью когда это все просядет.
Вы я вижу полностью уверовали в могущество американского тех сектора Думаю мы сейчас в фазе return to “normal” если верить эйфории рынка Классика жанра
Ещё такой график есть
Like Warren Buffett half a century ago, quant firm admits to being ‘out of step’ with today’s bubbly conditions - MarketWatch
The most expensive firms in the market today, like in August of 2000, generate no FCF, are loss-making and carry the associated negative ROEs and ROAs, and are diluting shareholders to fund operations,” Kailish wrote. “With spreads between value and growth at record levels and an explosion of speculative listings through IPOs and SPACs underway, today’s market environment shares numerous features with prior peaks in 2000 and 2007.”
Ukrainian Как можно сравнивать Р/Е при ставке 10% и 0%
Цена актива это цена его замещения.
Посчитайте сколько должен стоить кол на центральном страйке на SPY с дюрацией 100 лет при ставке 0%. Его цена >> 0. Если так, то цена SPY >> бесконечность.
И пока ставки будут такие, рост активов не остановить.
А сугубо практически, за весь банкет всегда платят хомячки. Вот к примеру немцы, депозиты физ лиц 15 трлн. Лежат под ноль. Через 10 лет это будут те же 15 трлн но с покупательной способностью в 10 раз меньше.
Золото, возможно да, но скорее всего нет. Себестоимость 800 дол, рыночная цена в 2 раза выше (со всеми накрутками по переработке и продаже). Где Вы видели бизнес с такой маржой? При ставке 0%, берем триллион на разработку золота. 10 трлн, при ставке 0 сумма значения не имеет. Я не удивлюсь что скоро найдут "сланцевое" золото. Абрамовичь свои золотые копальни продал, есть ли смысл стоять против тренда?
St/2 написав:Вот к примеру немцы, депозиты физ лиц 15 трлн. Лежат под ноль. Через 10 лет это будут те же 15 трлн но с покупательной способностью в 10 раз меньше.
В Германии инфляция меньше 1% Это как за 10 лет деньги обесценится в 10 раз. Инфляция станет 10-100% ? Это фантастика ибо ЦБ в первую очередь таргет именно ее в этом случае ставки ЦБ пойдут вверх ну и соотвественно процент по депозитам Интересно взглянуть в прошлое в разных отрезках и сравнить американский фондовый portfolio #1 с другими активами /золото и недвижимость/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД