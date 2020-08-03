Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08

Ukrainian

Как можно сравнивать Р/Е при ставке 10% и 0%



Цена актива это цена его замещения.



Посчитайте сколько должен стоить кол на центральном страйке на SPY с дюрацией 100 лет при ставке 0%. Его цена >> 0. Если так, то цена SPY >> бесконечность.



И пока ставки будут такие, рост активов не остановить.



А сугубо практически, за весь банкет всегда платят хомячки. Вот к примеру немцы, депозиты физ лиц 15 трлн. Лежат под ноль. Через 10 лет это будут те же 15 трлн но с покупательной способностью в 10 раз меньше.





Золото, возможно да, но скорее всего нет. Себестоимость 800 дол, рыночная цена в 2 раза выше (со всеми накрутками по переработке и продаже). Где Вы видели бизнес с такой маржой? При ставке 0%, берем триллион на разработку золота. 10 трлн, при ставке 0 сумма значения не имеет. Я не удивлюсь что скоро найдут "сланцевое" золото.

Абрамовичь свои золотые копальни продал, есть ли смысл стоять против тренда?