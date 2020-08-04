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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:03

  St/2 написав:Ukrainian
При всем уважении, но где в этом списке индексов фондовые рынки?
В молодых демократиях и старых диктатурах капитал не не размножается.
Посмотрите на налоговое законодательство Франции. Там IPO будет делать идейный самоубийца. А адекватных предпринимателей одна идея - бежать.

Не все золото, что блестит.

В списке все известные крупные мировые индексы; исключил только раздутые три индекса США
К сожалению это все что есть. :roll:

До выяснения пожалуй лучшая в Кеш или золоте пересидеть :!:
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:32

Ukrainian
Засекаем:
MTUM 141,8
IAU 18,8

Посмотрим, 1.01.2021/22
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:42

  St/2 написав:Ukrainian
Засекаем:
MTUM 141,8
IAU 18,8

Посмотрим, 1.01.2021/22

Интересный моментум индекс и чем он лучше QQQ ?

Зображення

Может соточку для азарта возьму. :roll: осенью когда это все просядет.

Вы я вижу полностью уверовали в могущество американского тех сектора
Зображення
Думаю мы сейчас в фазе return to “normal” если верить эйфории рынка
Классика жанра

Ещё такой график есть

Like Warren Buffett half a century ago, quant firm admits to being ‘out of step’ with today’s bubbly conditions - MarketWatch

The most expensive firms in the market today, like in August of 2000, generate no FCF, are loss-making and carry the associated negative ROEs and ROAs, and are diluting shareholders to fund operations,” Kailish wrote. “With spreads between value and growth at record levels and an explosion of speculative listings through IPOs and SPACs underway, today’s market environment shares numerous features with prior peaks in 2000 and 2007.”

https://www.marketwatch.com/story/like- ... latestnews

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 02:39

  Понаехал написав:мы можем наблюдать сейчас тоже самое, что было во времена доткома. Ну почти :)
Меня это наводит на мысли:

Зображення

Здесь это более уместно, чем на золотой ветке.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:08

Ukrainian
Как можно сравнивать Р/Е при ставке 10% и 0%

Цена актива это цена его замещения.

Посчитайте сколько должен стоить кол на центральном страйке на SPY с дюрацией 100 лет при ставке 0%. Его цена >> 0. Если так, то цена SPY >> бесконечность.

И пока ставки будут такие, рост активов не остановить.

А сугубо практически, за весь банкет всегда платят хомячки. Вот к примеру немцы, депозиты физ лиц 15 трлн. Лежат под ноль. Через 10 лет это будут те же 15 трлн но с покупательной способностью в 10 раз меньше.


Золото, возможно да, но скорее всего нет. Себестоимость 800 дол, рыночная цена в 2 раза выше (со всеми накрутками по переработке и продаже). Где Вы видели бизнес с такой маржой? При ставке 0%, берем триллион на разработку золота. 10 трлн, при ставке 0 сумма значения не имеет. Я не удивлюсь что скоро найдут "сланцевое" золото.
Абрамовичь свои золотые копальни продал, есть ли смысл стоять против тренда?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:33

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Вот к примеру немцы, депозиты физ лиц 15 трлн. Лежат под ноль. Через 10 лет это будут те же 15 трлн но с покупательной способностью в 10 раз меньше.

В Германии инфляция меньше 1%
Это как за 10 лет деньги обесценится в 10 раз. Инфляция станет 10-100% ?
Это фантастика ибо ЦБ в первую очередь таргет именно ее в этом случае ставки ЦБ пойдут вверх ну и соотвественно процент по депозитам
Ещё мне нравятся акции крупных компаний которые платят 6-9% дивидендов.
Интересно взглянуть в прошлое в разных отрезках и сравнить американский фондовый portfolio #1 с другими активами /золото и недвижимость/
Зображення
Зображення
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:15

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Ukrainian написав:акции крупных компаний которые платят 6-9% дивидендов

а есть еще такие? я предполагаю, что некоторые можно было поймать с такой доходностью на дне рынка в марте, но там во что не плюнь, всюду отросло.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:35

  San написав:
  Ukrainian написав:акции крупных компаний которые платят 6-9% дивидендов

а есть еще такие? я предполагаю, что некоторые можно было поймать с такой доходностью на дне рынка в марте, но там во что не плюнь, всюду отросло.

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:49

Ukrainian
Хотите покупать див бумаги, пожалуйста. Но зачем покупать отдельные акции когда есть профильные etf.

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А инфляция штука субъективная и очень политизирована. Есть потребительская где носки и макароны, есть производственная. А есть личная. Сравните сколько стояло обучение в Сорбоне в 2010 и 2020 и это никак не 1% в год.

А ЦБ, нормальные давно не таргетируют инфляцию (за это Смолия и сняли, увлекся он инфляцией, полная стабильность только на кладбище), а цели по занятости.

San
Да такие компании есть, 10+% и маркет кап 10В+ 18 штук.
https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_largeover,fa_div_veryhigh
Но.
1. Дивы штука не стабильная, может цена акции вырасти, может прибыль упасть
2. Высокие дивы стратегически это плохо. Значит компания исчерпала свою нишу а в другие идти не хочет.
St/2
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