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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:53
oksanabeisiuk
Приветствую.
Стратегии бывают разными, а суммы для реализации сильно отличаться.
Есть общее правило в регулируемых рынках - Профессиональный инвестор это от 100к дол.
Моя стратегия запускается на капитале от 25к. Хотя работать интересно от 50к.
Но если управляющий берет меньше 10к, то либо деньги очень нужны, либо управления там не будет.
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St/2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:07
St/2 написав:
Хотите покупать див бумаги, пожалуйста. Но зачем покупать отдельные акции когда есть профильные etf.
Отдельные бумаги мне приносят от 7% дивиденды, пока не режут. А по профильным ETFs там в 2-3 раза меньше.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Ukrainian
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:27
Ukrainian Вы считаете себя умнее управляющих фондом размеров в 1 ярд?
Навряд ли, скорее всего Вы берете более высокие риски чем фонд.
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St/2
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:05
St/2 написав:Ukrainian
Вы считаете себя умнее управляющих фондом размеров в 1 ярд?
Навряд ли, скорее всего Вы берете более высокие риски чем фонд.
скорее всего он берет at&t и накидывает пару процентов, что б красиво выглядело
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Понаехал
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:11
Понаехал написав: St/2 написав:Ukrainian
Вы считаете себя умнее управляющих фондом размеров в 1 ярд?
Навряд ли, скорее всего Вы берете более высокие риски чем фонд.
скорее всего он берет at&t и накидывает пару процентов, что б красиво выглядело
так еще и 15% удержат.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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2
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59
Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?
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change_pm
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