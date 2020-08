Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:34

change_pm написав: Народ, IBRK вчора штрафонули на 38 млн баксів, відписуйтесь, кому рахунок закрили? Народ, IBRK вчора штрафонули на 38 млн баксів, відписуйтесь, кому рахунок закрили?

EC, FINRA та CFTC оштрафували Interactive Brokers на 38 млн. дол. за недостатні зусилля в compliance."FINRA says the firm did not reasonably surveil hundreds of millions of dollars of its customers’ wire transfers for money laundering concerns, including deposits into customers’ accounts from countries deemed as “high risk” by the U.S."З неофіційної розмови з IB вдалося дізнатися, що якщо раніше вони відкривали 10 тис нових рахунків на місяць, то в час локдауну бувало і 10 тис новачків на день! Самі розумієте, могли бути проблеми з "якістю клієнтів"Деякі юзери в ІБ в Росії написали що їм закривають рахункиЗ офіційної розмови з ІБ сказали, що завезти/вивести кошти можна буде тільки в країну своєї податкової резидентності. Ми перевіряємо чи буде це поширюватися на всіх українських клієнтів.