Народ, хтось підписався на Motley Fool? Чи воно того варто?
Чи краще підписатись на Barron's?
Де є адекватні форуми по фонді?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:07
Народ, хтось підписався на Motley Fool? Чи воно того варто?
Чи краще підписатись на Barron's?
Де є адекватні форуми по фонді?
Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:34
EC, FINRA та CFTC оштрафували Interactive Brokers на 38 млн. дол. за недостатні зусилля в compliance.
"FINRA says the firm did not reasonably surveil hundreds of millions of dollars of its customers’ wire transfers for money laundering concerns, including deposits into customers’ accounts from countries deemed as “high risk” by the U.S."
З неофіційної розмови з IB вдалося дізнатися, що якщо раніше вони відкривали 10 тис нових рахунків на місяць, то в час локдауну бувало і 10 тис новачків на день! Самі розумієте, могли бути проблеми з "якістю клієнтів"
Деякі юзери в ІБ в Росії написали що їм закривають рахунки
З офіційної розмови з ІБ сказали, що завезти/вивести кошти можна буде тільки в країну своєї податкової резидентності. Ми перевіряємо чи буде це поширюватися на всіх українських клієнтів. Україна в їх класифікації це "high risk".
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 сер, 2020 10:26
Перевірка психології...
Плюсаніть, якщо збираєтесь брати якції Тесла після спліту.
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 15 сер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 сер, 2020 10:27
Перевірка психології...
Плюсаніть, якщо збираєтесь брати якції Епл (AAPL) після спліту.
Додано: Нед 16 сер, 2020 10:04
Re: Идеи для торговли на рынках США
Можу сказати, що гілка здохла)))
Померше, померти більше не може)))
Зачиняємось.....
Додано: Нед 16 сер, 2020 11:33
Re: Идеи для торговли на рынках США
Не хочется, пока, участвовать в этой пирушке на склонах Везувия. S&P500 восстановился полностью. Как-будто ничего не произошло и не происходит. Люди готовы покупать акции с P/E овер 700. Я, пока, пас.
Додано: Нед 16 сер, 2020 12:23
Re: Идеи для торговли на рынках США
власне ця гігантська березнева впадина і блискавичний відскок говорять про штучність (неприродність) ситуації...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 сер, 2020 17:47
Ви знову, який вже раз, намагаєтесь сісти в лужу з коментарями щодо індексів, вартості паперів, відновлення після березня.
Минулого разу з індексними фондами.
Давно не бачив такого експерта з майже 40 тисячами повідомлень. І от побачив.
Додано: Нед 16 сер, 2020 18:57
Выcep засчитан. С облегчением.
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:09
Тут народ вже на 2500 замахується!!!
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