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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:07

Народ, хтось підписався на Motley Fool? Чи воно того варто?
Чи краще підписатись на Barron's?

Де є адекватні форуми по фонді?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:34

  change_pm написав:Народ, IBRK вчора штрафонули на 38 млн баксів, відписуйтесь, кому рахунок закрили? :mrgreen:



EC, FINRA та CFTC оштрафували Interactive Brokers на 38 млн. дол. за недостатні зусилля в compliance.

https://www.financial-planning.com/news ... nce-lapses

"FINRA says the firm did not reasonably surveil hundreds of millions of dollars of its customers’ wire transfers for money laundering concerns, including deposits into customers’ accounts from countries deemed as “high risk” by the U.S."

З неофіційної розмови з IB вдалося дізнатися, що якщо раніше вони відкривали 10 тис нових рахунків на місяць, то в час локдауну бувало і 10 тис новачків на день! Самі розумієте, могли бути проблеми з "якістю клієнтів"

Деякі юзери в ІБ в Росії написали що їм закривають рахунки
З офіційної розмови з ІБ сказали, що завезти/вивести кошти можна буде тільки в країну своєї податкової резидентності. Ми перевіряємо чи буде це поширюватися на всіх українських клієнтів. Україна в їх класифікації це "high risk".
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 10:26

Перевірка психології...

Плюсаніть, якщо збираєтесь брати якції Тесла після спліту.
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 15 сер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 10:27

Перевірка психології...

Плюсаніть, якщо збираєтесь брати якції Епл (AAPL) після спліту.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

Можу сказати, що гілка здохла)))

Померше, померти більше не може)))

Зачиняємось.....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:33

Re: Идеи для торговли на рынках США

Не хочется, пока, участвовать в этой пирушке на склонах Везувия. S&P500 восстановился полностью. Как-будто ничего не произошло и не происходит. Люди готовы покупать акции с P/E овер 700. Я, пока, пас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:23

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:&P500 восстановился полностью. Как-будто ничего не произошло и не происходит.

власне ця гігантська березнева впадина і блискавичний відскок говорять про штучність (неприродність) ситуації...
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:47

  airmax78 написав:Не хочется, пока, участвовать в этой пирушке на склонах Везувия. S&P500 восстановился полностью. Как-будто ничего не произошло и не происходит. Люди готовы покупать акции с P/E овер 700. Я, пока, пас.

Ви знову, який вже раз, намагаєтесь сісти в лужу з коментарями щодо індексів, вартості паперів, відновлення після березня.
Минулого разу з індексними фондами.
Давно не бачив такого експерта з майже 40 тисячами повідомлень. І от побачив.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:57

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:Не хочется, пока, участвовать в этой пирушке на склонах Везувия. S&P500 восстановился полностью. Как-будто ничего не произошло и не происходит. Люди готовы покупать акции с P/E овер 700. Я, пока, пас.

Ви знову, який вже раз, намагаєтесь сісти в лужу з коментарями щодо індексів, вартості паперів, відновлення після березня.
Минулого разу з індексними фондами.
Давно не бачив такого експерта з майже 40 тисячами повідомлень. І от побачив.

Выcep засчитан. С облегчением.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:09

  change_pm написав:
  change_pm написав:Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?

Ну що, Тесла продовжує свій підйом! І цьому не можна не радуватись! :)

Імхо, ціль 2000 до 21 серпня!

зі. Треба перетягувати ТП повище :)

Тут народ вже на 2500 замахується!!! :)
Wedbush hikes its price target on Tesla (NASDAQ:TSLA) to $1,900 from $1,800 and assigns a bull case scenario PT of $2,500.
change_pm
 
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