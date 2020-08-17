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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 17 сер, 2020 18:33
change_pm написав: change_pm написав: change_pm написав:
Які думки, куди TSLA
доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?
Ну що, Тесла продовжує свій підйом! І цьому не можна не радуватись! Імхо, ціль 2000 до 21 серпня!
зі. Треба перетягувати ТП повище
Тут народ вже на 2500 замахується!!!
Wedbush hikes its price target on Tesla (NASDAQ:TSLA) to $1,900 from $1,800 and assigns a bull case scenario PT of $2,500.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:20
Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110
зі. Я нажаль не в ній )))
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change_pm
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:02
change_pm написав:Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110
зі. Я нажаль не в ній )))
Січень 2018 яка була ціна?
Листопад 2004 теж цікаво глянути.
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