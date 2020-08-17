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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 18:33

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?

Ну що, Тесла продовжує свій підйом! І цьому не можна не радуватись! :)

Імхо, ціль 2000 до 21 серпня!

зі. Треба перетягувати ТП повище :)

Тут народ вже на 2500 замахується!!! :)
Wedbush hikes its price target on Tesla (NASDAQ:TSLA) to $1,900 from $1,800 and assigns a bull case scenario PT of $2,500.

Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:20

Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110 :)

зі. Я нажаль не в ній )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:02

  change_pm написав:Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110 :)

зі. Я нажаль не в ній )))

Січень 2018 яка була ціна? :wink:
Листопад 2004 теж цікаво глянути.
Казино :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:22

  change_pm написав:Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110 :)

зі. Я нажаль не в ній )))

Судя по цене, они научились превращать железо в золото.
Я такие инвестиции не рассматриваю. На начало хайпа попасть сложно, а заходить в конце - больно.
Пока завис в нефтяных акциях.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:00

  change_pm написав:Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110 :)

зі. Я нажаль не в ній )))

Гаражный кооператив стоял больше чем эта фишка год назад.
Посмотрим через год
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:18

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Gastarbaiter
Бро, що скажеш стосовно цієї акції OSTK? Ріст з 2 баксів до 110 :)

зі. Я нажаль не в ній )))

Судя по цене, они научились превращать железо в золото.
Я такие инвестиции не рассматриваю. На начало хайпа попасть сложно, а заходить в конце - больно.
Пока завис в нефтяных акциях.

Я тут розмірковував над цим...

Виглядає так, що нове економіка хайпить, а стара - загниває)))

Всі індекси на хаях і мають всі шанси їх суттево переписати ))) в найближчий час.

Але основне, що нові технологічні компанії - це майбутне і саме вони будуть вести ринок вгору.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:33

  change_pm написав:Але основне, що нові технологічні компанії - це майбутне і саме вони будуть вести ринок вгору.

Нюанс в том, что "традиционные" компании тоже развивают новые технологии. Просто делают это параллельно с "традиционными" направлениями. При этом уже обладая значительными ресурсами: финансовыми, научными, производственными, коммерческими.
Например, рынок электромобилей, где "старый, дышащий на ладан" VW имеет долю на немецком рынке около 30%, а "новая, технологичная" Тесла - всего 9%. Вот только почему-то хайпа по этому поводу не возникает и акции VW торгуются ровно.
А "новые технологичные компании" из года в год показывают околонулевую прибыль (хорошо, если не убыток) и частенько негативный кэш-флу, который покрывается только за счет займов и выпуска новых фантиков на рынок.
В современном мире монополию на технологию вряд ли получится удерживать хоть какое-то значительное время. А поскольку население Земли вряд ли будет размножаться с приростом 50% в год, все эти взлеты P/E > 30-40 я воспринимаю именно как загоны. Да, можно прокатиться на ракете, но, наверное, я слишком осторожен по натуре. Да и капитала свободного на эти игры нет. Было бы 100к евро - может и выделил бы 10к на казино.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:33

  Gastarbaiter написав: все эти взлеты P/E > 30-40 я воспринимаю именно как загоны.

При стоимости кредита 0%, цена активов стремится к бесконечности.
Если Вам займут 1к на 50 лет, с ставкой 0%
Что рационально сделать?
Купить кол опцион на индекс акций
St/2
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