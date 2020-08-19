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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:25

Народ, хтось торгує Agricultural Commodities з присутніх?

Цікавить, corn, wheat & coffee на 6 місяців.

Поспілкуємось в лічке?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

  change_pm написав:Які думки у товариства стосовно трігера і строків початку корекції фонди?

2008 - Леман Бразерс,
2020 - Короналокдаун.

Не вірю, що ринок буде і далі рости до листопада, щоб Трамп в"їхав знову в Білий Дім.

Очікую, якусь підлянку від демократів.

Що може збанкрутувати раптово, щоб завалився ринок?
Може ОПЕК+ і новий локдаун будуть тригером?

Чи може войнушка, наприклад, Греція вс. Туречина?

Демократи повністю підтримали рух чорних після того вбивства, але навіть це не стало тригером.
Прийшов час професіоналів і підготовки портфелей.
Якщо вірите в зниження, шукайте час і місце.
ib_investor
 
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  #<1 ... 19202122
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