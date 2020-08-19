Народ, хтось торгує Agricultural Commodities з присутніх?
Цікавить, corn, wheat & coffee на 6 місяців.
Поспілкуємось в лічке?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:25
Народ, хтось торгує Agricultural Commodities з присутніх?
Цікавить, corn, wheat & coffee на 6 місяців.
Поспілкуємось в лічке?
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37
Демократи повністю підтримали рух чорних після того вбивства, але навіть це не стало тригером.
Прийшов час професіоналів і підготовки портфелей.
Якщо вірите в зниження, шукайте час і місце.
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