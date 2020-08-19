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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:25

Народ, хтось торгує Agricultural Commodities з присутніх?

Цікавить, corn, wheat & coffee на 6 місяців.

Поспілкуємось в лічке?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

  change_pm написав:Які думки у товариства стосовно трігера і строків початку корекції фонди?

2008 - Леман Бразерс,
2020 - Короналокдаун.

Не вірю, що ринок буде і далі рости до листопада, щоб Трамп в"їхав знову в Білий Дім.

Очікую, якусь підлянку від демократів.

Що може збанкрутувати раптово, щоб завалився ринок?
Може ОПЕК+ і новий локдаун будуть тригером?

Чи може войнушка, наприклад, Греція вс. Туречина?

Демократи повністю підтримали рух чорних після того вбивства, але навіть це не стало тригером.
Прийшов час професіоналів і підготовки портфелей.
Якщо вірите в зниження, шукайте час і місце.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:27

change_pm
Есть Грааль?
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:38

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Але основне, що нові технологічні компанії - це майбутне і саме вони будуть вести ринок вгору.

Нюанс в том, что "традиционные" компании тоже развивают новые технологии. Просто делают это параллельно с "традиционными" направлениями. При этом уже обладая значительными ресурсами: финансовыми, научными, производственными, коммерческими.
Например, рынок электромобилей, где "старый, дышащий на ладан" VW имеет долю на немецком рынке около 30%, а "новая, технологичная" Тесла - всего 9%. Вот только почему-то хайпа по этому поводу не возникает и акции VW торгуются ровно.
А "новые технологичные компании" из года в год показывают околонулевую прибыль (хорошо, если не убыток) и частенько негативный кэш-флу, который покрывается только за счет займов и выпуска новых фантиков на рынок.
В современном мире монополию на технологию вряд ли получится удерживать хоть какое-то значительное время. А поскольку население Земли вряд ли будет размножаться с приростом 50% в год, все эти взлеты P/E > 30-40 я воспринимаю именно как загоны. Да, можно прокатиться на ракете, но, наверное, я слишком осторожен по натуре. Да и капитала свободного на эти игры нет. Было бы 100к евро - может и выделил бы 10к на казино.

P/E у Тесла - 845. P/E у отрасли - 8.9. Мне нравится Маск, мне нравится Тесла, но это просто какое-то коллективное помешательство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:41

airmax78 А ипотека под 3% это нормально?
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:44

  St/2 написав:change_pm
Есть Грааль?

Грааль загублен (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:46

  airmax78 написав:P/E у Тесла - 845. P/E у отрасли - 8.9. Мне нравится Маск, мне нравится Тесла, но это просто какое-то коллективное помешательство.

Маск дав можливість за 2-3 тижні заробити по 300-400 баксів на акцію завдячуючи спліту і шортистам.
Що буде в майбутньому не знає ніхто (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:01

change_pm
Тогда какая разница какой тикер
St/2
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  #<1 ... 19202122
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