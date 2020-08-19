Додано: Чет 20 сер, 2020 20:52

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Сегодня СЛ тоже сравнивали великий Газпром с яблоком.

Компания с огромными запасами на 100 лет потребления.

Не ну не тупо?

35 лет назад компания была совсем у другой собственности, а 100 лет назад газ использовался в очень узких сферах.

Так кто сказал, что через 35 лет Газпром будет публичной компанией с теми же газовыми полями, а через 100 лет газ будет нужен больше веток сухостоя?

В отличии от США, где качество защиты прав собственности на порядки выше.

Вот к Навальному в больнице жену не пускают, у нее с собой бланка Свидетельства о браке.

А вот в период корона локдауна сурогатные матери рожали в частности и граждан США. Так вот их без полного пакета эвакуировали с Украины, потому что они граждане США.



Улавливаете разницу, почему Яблоко стоит как 20 Газпромов?