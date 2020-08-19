|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:11
change_pm
На все базовые инструменты есть фьючерсы, то есть бесплатно плече 10-30 уже есть. А еще если точно знаем когда и какая будет цена, то можно опционами сделать конструкцию с минимальным риском.
Вот только знать где и когда будет цена одновременно нереально
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10629
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:02
St/2 написав:change_pm
Есть Грааль?
698 мільярдів доларів вартість цілого російського ринку акцій
2 трильйони вартість компанії аппл виробника мобілок та ноутбуків
1.65 трильйони вартість амазона книжкового магазину
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8797
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:41
Ukrainian
Свое время у Цезаря было больше денег чем стояли все рабы за пределами Римской Империи.
Вест инская компания имела капитализацию выше, чем стоимость активов за пределами Европы.
Сейчас ТОП 10 компаний стоят 8 трлн дол, это все ЗВР БРИКС.
Но, это все не имеет значение. Если рынок так котирует значит так оно и есть. Поменяются условия поменяются и цены. А если есть мнение, что кто-то умнее рынка, то это мнение не правильное. Даже если иногда пророчества сбываются.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10629
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:48
St/2 написав:Ukrainian
Свое время у Цезаря было больше денег чем стояли все рабы за пределами Римской Империи.
Вест инская компания имела капитализацию выше, чем стоимость активов за пределами Европы.
Сейчас ТОП 10 компаний стоят 8 трлн дол, это все ЗВР БРИКС.
Но, это все не имеет значение. Если рынок так котирует значит так оно и есть. Поменяются условия поменяются и цены. А если есть мнение, что кто-то умнее рынка, то это мнение не правильное. Даже если иногда пророчества сбываются.
Немає ніякого вільного ринку це все утопія.
Залишки вільного ринку зникли в той день коли фед почав купляти ціні папери за гроші яких в нього немає і не буде (податкові надходження США значно знизились)
Фед емітує ще пару трильйонів і на відповідну суму зростуть в ціні акції. «вільний ринок»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8797
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 20:52
Ukrainian
Сегодня СЛ тоже сравнивали великий Газпром с яблоком.
Компания с огромными запасами на 100 лет потребления.
Не ну не тупо?
35 лет назад компания была совсем у другой собственности, а 100 лет назад газ использовался в очень узких сферах.
Так кто сказал, что через 35 лет Газпром будет публичной компанией с теми же газовыми полями, а через 100 лет газ будет нужен больше веток сухостоя?
В отличии от США, где качество защиты прав собственности на порядки выше.
Вот к Навальному в больнице жену не пускают, у нее с собой бланка Свидетельства о браке.
А вот в период корона локдауна сурогатные матери рожали в частности и граждан США. Так вот их без полного пакета эвакуировали с Украины, потому что они граждане США.
Улавливаете разницу, почему Яблоко стоит как 20 Газпромов?
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10629
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:07
St/2
Нонсенс це все
Візьміть дві найбільші компанії по кількості проданих автівок - німецьку компанію Фольксваген з 72 млрд маркет кеп та японську Тойоту з 189 млрд і тепер Тесла 370
Немає ніякого вільного, незалежного та мудрого ринку є фед та його емісія боргу.
До речі японці в свій час теж заливали ринок ліквідністью та японський центробанк скуповував ETFs
Тільки їм це не дуже допомогло.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8797
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|