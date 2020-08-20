Додано: Чет 20 сер, 2020 21:07

St/2

Нонсенс це все

Візьміть дві найбільші компанії по кількості проданих автівок - німецьку компанію Фольксваген з 72 млрд маркет кеп та японську Тойоту з 189 млрд і тепер Тесла 370

Немає ніякого вільного, незалежного та мудрого ринку є фед та його емісія боргу.

До речі японці в свій час теж заливали ринок ліквідністью та японський центробанк скуповував ETFs

Тільки їм це не дуже допомогло.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД