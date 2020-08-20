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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:00

  St/2 написав:Ukrainian
И что ФРС да и президент США делает не правильно?
Обрабатывающая промышленность США больше ВВП Германии, вот так они загнивают.

А який розмір сальдо торгового балансу в обох країн? :wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:04

Ukrainian
Какой век на дворе, 19 или 21?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:19

  St/2 написав:Ukrainian
Какой век на дворе, 19 или 21?

In 2019, the U.S. trade deficit was $616.8 billion according to the U.S. Bureau of Economic Analysis and the U.S. Census.
Мінусовий в США
Germany trade balance for 2019 was $224.49B

Плюсовий в Німеччини
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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