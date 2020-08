Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:19

St/2 написав: Ukrainian

Какой век на дворе, 19 или 21? Какой век на дворе, 19 или 21?

In 2019, the U.S. trade deficit was $616.8 billion according to the U.S. Bureau of Economic Analysis and the U.S. Census.Мінусовий в СШАGermany trade balance for 2019 was $224.49BПлюсовий в Німеччини