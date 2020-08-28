А який розмір сальдо торгового балансу в обох країн?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:00
А який розмір сальдо торгового балансу в обох країн?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:19
In 2019, the U.S. trade deficit was $616.8 billion according to the U.S. Bureau of Economic Analysis and the U.S. Census.
Мінусовий в США
Germany trade balance for 2019 was $224.49B
Плюсовий в Німеччини
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:28
Це ж гілка про ідеї?
Ось така ідея при початку падіння ринку - SDS і QID.
Як ідея, норм?
Додано: Чет 27 сер, 2020 06:44
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:01
Re: Идеи для торговли на рынках США
Сиджу перед монітором і б"ю себе по рукам, щоб не лізти в лонги )))))
September is coming, the worst month of the year!
ps. Пару лонгів є, але вже захеджив SDS і QID. Сподіваюсь, шанс для нових позицій в SDS і QID вже незабаром! )))
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:11
А я решил фиксануть теслу па 2222. Не понимаю,как будет двигаться цена после Сплита. Лучше на зеленом мешкк пересидитесь. Хотя пропустить очередную ракету будет абыдно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:21
Правильний хід. Акції Тойоти та фольца з фордом які теж електро машини та гібриди виробляють стоять на місці
А Тесла прямо якийсь чудо мобіль
Тепер це проблема того хто погодився за її акції вам 2222 викласти
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:36
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