change_pm написав:Ukrainian написав:
Правильний хід. Акції Тойоти та фольца з фордом які теж електро машини та гібриди виробляють стоять на місці
А Тесла прямо якийсь чудо мобіль
Тепер це проблема того хто погодився за її акції вам 2222 викласти
Ви не правильно розумієте, що таке є Тесла!
Тесла не є просто автовиробником, це набагато більше, ніж Тойота чи Форд...
Ну, пока что, для 99% владельцев за пределами покрытия сетью суперчарджеров, Тесла - это обычный автомобиль, по цене премиального, на котором из города в город лучше быстрее 90 км/ч не ехать. Ну и дикий генератор хайпа. Последний манс с объявлением о сплите в момент, когда акции упали до 1300 - это была чистая манипуляция рынком.