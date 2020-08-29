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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26

  change_pm написав:
  Ukrainian написав:
  trololo написав:А я решил фиксануть теслу па 2222. Не понимаю,как будет двигаться цена после Сплита. Лучше на зеленом мешкк пересидитесь. Хотя пропустить очередную ракету будет абыдно

Правильний хід. Акції Тойоти та фольца з фордом які теж електро машини та гібриди виробляють стоять на місці
А Тесла прямо якийсь чудо мобіль
Тепер це проблема того хто погодився за її акції вам 2222 викласти

Ви не правильно розумієте, що таке є Тесла! :)
Тесла не є просто автовиробником, це набагато більше, ніж Тойота чи Форд...

Ну, пока что, для 99% владельцев за пределами покрытия сетью суперчарджеров, Тесла - это обычный автомобиль, по цене премиального, на котором из города в город лучше быстрее 90 км/ч не ехать. Ну и дикий генератор хайпа. Последний манс с объявлением о сплите в момент, когда акции упали до 1300 - это была чистая манипуляция рынком.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:56

Re: Идеи для торговли на рынках США

Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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