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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26
change_pm написав: Ukrainian написав: trololo написав:
А я решил фиксануть теслу па 2222. Не понимаю,как будет двигаться цена после Сплита. Лучше на зеленом мешкк пересидитесь. Хотя пропустить очередную ракету будет абыдно
Правильний хід. Акції Тойоти та фольца з фордом які теж електро машини та гібриди виробляють стоять на місці
А Тесла прямо якийсь чудо мобіль
Тепер це проблема того хто погодився за її акції вам 2222 викласти
Ви не правильно розумієте, що таке є Тесла!
Тесла не є просто автовиробником, це набагато більше, ніж Тойота чи Форд...
Ну, пока что, для 99% владельцев за пределами покрытия сетью суперчарджеров, Тесла - это обычный автомобиль, по цене премиального, на котором из города в город лучше быстрее 90 км/ч не ехать. Ну и дикий генератор хайпа. Последний манс с объявлением о сплите в момент, когда акции упали до 1300 - это была чистая манипуляция рынком.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 16:56
Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:33
trololo написав:
Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
Ну, есть немного, все-таки 600 баксов на нем потерял, вместо того, чтобы тысяч 8 заработать. Но объявление о сплите в момент, когда цена падает, иначе как манипуляцией я назвать не могу. Может не объяви он о сплите, и цена бы и без всякого сплита вернулась к 500 баксам за акцию. А теперь придется ждать просадки до 100. Дороже я покупать не буду.
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