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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26
change_pm написав: Ukrainian написав: trololo написав:
А я решил фиксануть теслу па 2222. Не понимаю,как будет двигаться цена после Сплита. Лучше на зеленом мешкк пересидитесь. Хотя пропустить очередную ракету будет абыдно
Правильний хід. Акції Тойоти та фольца з фордом які теж електро машини та гібриди виробляють стоять на місці
А Тесла прямо якийсь чудо мобіль
Тепер це проблема того хто погодився за її акції вам 2222 викласти
Ви не правильно розумієте, що таке є Тесла!
Тесла не є просто автовиробником, це набагато більше, ніж Тойота чи Форд...
Ну, пока что, для 99% владельцев за пределами покрытия сетью суперчарджеров, Тесла - это обычный автомобиль, по цене премиального, на котором из города в город лучше быстрее 90 км/ч не ехать. Ну и дикий генератор хайпа. Последний манс с объявлением о сплите в момент, когда акции упали до 1300 - это была чистая манипуляция рынком.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 16:56
Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:33
trololo написав:
Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
Ну, есть немного, все-таки 600 баксов на нем потерял, вместо того, чтобы тысяч 8 заработать. Но объявление о сплите в момент, когда цена падает, иначе как манипуляцией я назвать не могу. Может не объяви он о сплите, и цена бы и без всякого сплита вернулась к 500 баксам за акцию. А теперь придется ждать просадки до 100. Дороже я покупать не буду.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 19:06
airmax78 написав: trololo написав:
Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
Ну, есть немного, все-таки 600 баксов на нем потерял, вместо того, чтобы тысяч 8 заработать. Но объявление о сплите в момент, когда цена падает, иначе как манипуляцией я назвать не могу. Может не объяви он о сплите, и цена бы и без всякого сплита вернулась к 500 баксам за акцию. А теперь придется ждать просадки до 100. Дороже я покупать не буду.
О, чуваки, тоді питання - і навіщо вам акції Тесла? Тримати в лонг з 100? Імхо, 100 не буде
Якщо заробити, тоді ...
- На ринку стільки варіантів заробити, знати б тільки куди який актив піде
зі. Я ось надибав вчора ІТФ на срібло з 3х плечем, знати ти б точно, коли воно вистрілить хоч на 5% за тиждень, і можна лупанути 15%.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 19:11
trololo написав:
Срочно пишите в SEC или как там, за манипуляции такого плана в тюрьму сажают. Попал Илон. А ведь он в твиттере писал что цена акций слишком высока. Кто то может и понял намек на сплит. Обида гложет вас. А я говорил выкупать просадки
Батько рідний, ти ж нас не залишай! А то закинув гілку на 2 місяці, паства і збилась зі шляху
зі. Кажуть після спліту акції в 80% випадків падали. Імхо, і тут така ситуація може бути.
Шортистів Тесли завжди було багато, всіх вже висадили тиждень тому, то може вони по новій почнуть шортити?
Завтра Тесла відкриється десь по 440, може якийсь Робінгуд встане в лонги, але імхо є шанс, що завтра жорстоко зашортять. Десь на 30-40% за 5 днів.
Які думки, хто переможе?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 19:52
Корекція має бути. Коли, як не після раллі. Хотілось би ближче до 2000-1800 відкупити. По новим цінам це 350-400
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 30 сер, 2020 20:05
trololo написав:
Корекція має бути. Коли, як не після раллі. Хотілось би ближче до 2000-1800 відкупити. По новим цінам це 350-400
Що зараз купляєте якщо не секрет?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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