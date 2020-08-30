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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:40

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:Корекція має бути. Коли, як не після раллі. Хотілось би ближче до 2000-1800 відкупити. По новим цінам це 350-400

300 - я бы подумал. Лучше 250.


Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива :) походу фонда не ваше

Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:50

  trololo написав:Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива :) походу фонда не ваше

  airmax78 написав:Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.

Короче треба домовитись :)

Читав розкладку одного чувака, пише, що некс 2 тижнів буде по Теслі просадка. Потім ріст. Перевіримо )))

Стосовно airmax78 - якщо візьме по 250, 100 % буде просадка десь ще на 50-100 баксів.

По нерухомості -airmax78 - бурєвєснік.
По Теслі - airmax78 - хто?
Я просто не дуже вчитувався в цій гілці, що буває, коли airmax78 купляє Теслу?
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