trololo написав:
Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива походу фонда не ваше
Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:40
Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:50
Короче треба домовитись
Читав розкладку одного чувака, пише, що некс 2 тижнів буде по Теслі просадка. Потім ріст. Перевіримо )))
Стосовно airmax78 - якщо візьме по 250, 100 % буде просадка десь ще на 50-100 баксів.
По нерухомості -airmax78 - бурєвєснік.
По Теслі - airmax78 - хто?
Я просто не дуже вчитувався в цій гілці, що буває, коли airmax78 купляє Теслу?
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