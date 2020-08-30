Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:40
trololo написав: airmax78 написав: trololo написав:
Корекція має бути. Коли, як не після раллі. Хотілось би ближче до 2000-1800 відкупити. По новим цінам це 350-400
300 - я бы подумал. Лучше 250.
Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива
походу фонда не ваше
Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
airmax78
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:50
trololo написав: Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки
, ведь вокруг будет столько очевидного негатива
походу фонда не ваше
airmax78 написав: Купить-то я куплю,
вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
Короче треба домовитись
Читав розкладку одного чувака, пише, що некс 2 тижнів буде по Теслі просадка. Потім ріст. Перевіримо )))
Стосовно airmax78 - якщо візьме по 250, 100 % буде просадка десь ще на 50-100 баксів.
По нерухомості -airmax78 - бурєвєснік.
По Теслі - airmax78 - хто?
Я просто не дуже вчитувався в цій гілці, що буває, коли airmax78 купляє Теслу?
change_pm
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:09
Статистика по продажам / купівлям за останні 7 днів.
Виглядає так, що шорти можна вдягати
change_pm
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:49
change_pm написав: trololo написав: Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки
, ведь вокруг будет столько очевидного негатива
походу фонда не ваше
airmax78 написав: Купить-то я куплю,
вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
Короче треба домовитись
Читав розкладку одного чувака, пише, що некс 2 тижнів буде по Теслі просадка. Потім ріст. Перевіримо )))
Стосовно airmax78 - якщо візьме по 250, 100 % буде просадка десь ще на 50-100 баксів.
По нерухомості -airmax78 - бурєвєснік.
По Теслі - airmax78 - хто?
Я просто не дуже вчитувався в цій гілці, що буває, коли airmax78 купляє Теслу?
Блд не смешно. Я так понимаю тут у нас одни баффеты. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.
airmax78
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:12
airmax78 написав:
Блд не смешно. Я так понимаю тут у нас одни баффеты. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.
Імхо треба працювати по тренду - інколи шортити, інколи ставати в лонг.
У мене наразі -3.75% просадка по портфелю, подивимось чи сьогодні вийдемо в + чи далі в -.
Що робити далі, так само буду думати...
зі. Я в п"ятницу вдягнув одні шорті, які до цього виросли на 70% за 5 днів.
Імхо, може сходити вниз на 50%, але сцуко
страшно, якщо низи викуплять Робінхуди
change_pm
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24
Меня в марте закрыло на 540 по стопу от 600. Упало оно тогда до 360 чуть ли не на несколько минут. Мой пройоп был - не перезайти. Я же думал, что "самый страшный кризис столетия" обнулит хотя бы пару лет роста, а не последние 3 месяца галлопирующего роста и рванет вверх с утроенной силой.
airmax78
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