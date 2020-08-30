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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 24252627>
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:40

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:Корекція має бути. Коли, як не після раллі. Хотілось би ближче до 2000-1800 відкупити. По новим цінам це 350-400

300 - я бы подумал. Лучше 250.


Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива :) походу фонда не ваше

Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:50

  trololo написав:Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива :) походу фонда не ваше

  airmax78 написав:Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.

Короче треба домовитись :)

Читав розкладку одного чувака, пише, що некс 2 тижнів буде по Теслі просадка. Потім ріст. Перевіримо )))

Стосовно airmax78 - якщо візьме по 250, 100 % буде просадка десь ще на 50-100 баксів.

По нерухомості -airmax78 - бурєвєснік.
По Теслі - airmax78 - хто?
Я просто не дуже вчитувався в цій гілці, що буває, коли airmax78 купляє Теслу?
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:09

Від Саксо

Статистика по продажам / купівлям за останні 7 днів.

Виглядає так, що шорти можна вдягати :)
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:49

  change_pm написав:
  trololo написав:Да если будет 250 вы ж тоже не купите ни бумажки, ведь вокруг будет столько очевидного негатива :) походу фонда не ваше

  airmax78 написав:Купить-то я куплю, вопрос: удержу ли позицию. Вот с этим у меня проблемы.

Короче треба домовитись :)

Читав розкладку одного чувака, пише, що некс 2 тижнів буде по Теслі просадка. Потім ріст. Перевіримо )))

Стосовно airmax78 - якщо візьме по 250, 100 % буде просадка десь ще на 50-100 баксів.

По нерухомості -airmax78 - бурєвєснік.
По Теслі - airmax78 - хто?
Я просто не дуже вчитувався в цій гілці, що буває, коли airmax78 купляє Теслу?

Блд не смешно. Я так понимаю тут у нас одни баффеты. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:12

  airmax78 написав:Блд не смешно. Я так понимаю тут у нас одни баффеты. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.

Імхо треба працювати по тренду - інколи шортити, інколи ставати в лонг.
У мене наразі -3.75% просадка по портфелю, подивимось чи сьогодні вийдемо в + чи далі в -.

Що робити далі, так само буду думати...

зі. Я в п"ятницу вдягнув одні шорті, які до цього виросли на 70% за 5 днів.
Імхо, може сходити вниз на 50%, але сцуко страшно, якщо низи викуплять Робінхуди :!:
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24

Re: Идеи для торговли на рынках США

Меня в марте закрыло на 540 по стопу от 600. Упало оно тогда до 360 чуть ли не на несколько минут. Мой пройоп был - не перезайти. Я же думал, что "самый страшный кризис столетия" обнулит хотя бы пару лет роста, а не последние 3 месяца галлопирующего роста и рванет вверх с утроенной силой.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:38

  airmax78 написав:Меня в марте закрыло на 540 по стопу от 600. Упало оно тогда до 360 чуть ли не на несколько минут. Мой пройоп был - не перезайти. Я же думал, что "самый страшный кризис столетия" обнулит хотя бы пару лет роста, а не последние 3 месяца галлопирующего роста и рванет вверх с утроенной силой.

Стопи ставлять тільки труси ))))

Хоча я розумію - ріск менеджемент, але імхо в акціях Тесли дуже велика волатильність і імхо стопи треба ставити тільки на шорти. Хоча кажуть, що наприклад, Робінгуд продає інформацію про стопи своїх користувачів великим компаніям.

Тому бачимо як літає Тесла вгору, коли горять стопи...

зі. Імхо політика ФЕДу не зміниться і любі просадки ринку будуть викупати. Мані хом"яків повинні згоріти, в той час, як мані мейкери ці мані заробляють.

ззі. До того ж довгостоково, якшо Трамп - тоді бакс вниз, економіка Штатів і фонда в гору )))
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:43

  airmax78 написав:Меня в марте закрыло на 540 по стопу от 600. Упало оно тогда до 360 чуть ли не на несколько минут. Мой пройоп был - не перезайти. Я же думал, что "самый страшный кризис столетия" обнулит хотя бы пару лет роста, а не последние 3 месяца галлопирующего роста и рванет вверх с утроенной силой.

І ще комент. Якщо ціна питання - 100-200 і так далі куе, тоді ОК.
А якщо ціна питання - флайова кавалірка, то імхо покуй, як і куди ходить ринок.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:44

Re: Идеи для торговли на рынках США

На сьогодні деякі трейдери прогнозують подальшій ріст авіа + готелів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:35

  airmax78 написав:. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.


Да ладно, чёт не помню такого. Один раз может не удержался, но быстро опомнился, что это плохая идея. В основном продавал свое чтобы откупить. Иногда дороже получалось, иногда дешевле. В целом конечно к результатам купил и держи мне далеко, но портфельный аналитик в ИБ па оказывает около +700% г/г

А стопы я не ставлю, они в 95% срабатывают. Стопы в голове. Да и плечей нет
главное оружие рашистов - ложь
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