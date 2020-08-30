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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:40

Тесла +3% на премаркете
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46

  trololo написав:
  airmax78 написав:. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.


Да ладно, чёт не помню такого. Один раз может не удержался, но быстро опомнился, что это плохая идея. В основном продавал свое чтобы откупить. Иногда дороже получалось, иногда дешевле. В целом конечно к результатам купил и держи мне далеко, но портфельный аналитик в ИБ па оказывает около +700% г/г

А стопы я не ставлю, они в 95% срабатывают. Стопы в голове. Да и плечей нет

Обжегся на форексе, теперь и здесь перестраховываюсь. Хотя, конечно, не стоило. Но, повторюсь, в середине марта казалось что все, ПЦ и это надолго.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:47

  trololo написав:Тесла +3% на премаркете

І авіа в +

А всі Азійські індекси крім Япошек в -
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:36

Re: Идеи для торговли на рынках США

И, кстати, Тесла повезло, что в март 2020 они вошли с микроскопическими (в сравненинии с другими производителями) объемами производства и реализации. Им было несложно не упасть - падать особо некуда было. А людей с деньгами, которые вместо нового БМВ или мерса предпочли Модел S или Модел 3 - оказалось более чем достаточно для их объемов производства и реализации. Почему я об этом в марте не подумал - не знаю. Сильно испугался.
airmax78
 
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  #<1 ... 24252627
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