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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46
Обжегся на форексе, теперь и здесь перестраховываюсь. Хотя, конечно, не стоило. Но, повторюсь, в середине марта казалось что все, ПЦ и это надолго.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:47
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:36
Re: Идеи для торговли на рынках США
И, кстати, Тесла повезло, что в март 2020 они вошли с микроскопическими (в сравненинии с другими производителями) объемами производства и реализации. Им было несложно не упасть - падать особо некуда было. А людей с деньгами, которые вместо нового БМВ или мерса предпочли Модел S или Модел 3 - оказалось более чем достаточно для их объемов производства и реализации. Почему я об этом в марте не подумал - не знаю. Сильно испугался.
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:45
Чего-то вы опять фигню всякую пишите по теслу, вообще не делу. То сплитом спасают от падения, которого не было, а была коррекция, то опять скулеж за низкие объемы производства. Все куйня. Расти будет пока шорт флоат не опустится до процента двух. Год назад было под 20, сейчас 7-8. Исход продолжается
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:09
Для роста нужны какие-то предпосылки. Как и для падения. В случае с Тесла они могут не иметь или почти не иметь отношения к экономике. Весь карантин этой предпосылкой был рост продаж: о, смотрите, у всех падает, а у Тесла - растет. Ничего, что у всех падает с миллионов проданных автомобилей, а у Тесла растет с 300 тыс. - решили, что это неважно. Главное - проценты роста.
История со сплитом - вообще на мой взгляд дурно пахнет. Ну, ОК, это я придираюсь.
Но если принять, что Тесла растет на шорт-сквизе - то тогда придется признать, что рост манипулятивный.
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:38
Re: Идеи для торговли на рынках США
Так, чуваки не відволікаємось на високі матерії, через годину ринок відкривається, треба вирішити, що робити
зі. До речі, Вірджін Галактік 64 % акції в шорті, уявляєте, яким може бути ріст?
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