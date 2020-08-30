Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01

Отношение совокупной капитализации всего рынка акций США, который представлен индексом Wilshire 5000, к ВВП страны приближается к 200% (см. график выше), пишет стратег по ставкам Bloomberg Вен Рэм. Данное соотношение, которая часто называют «Индикатором Баффета», сегодня примерно на 30% превышает предыдущий пик, достигнутый в марте 2000 года, что делает рынок акций США рекордно перекупленным.«Текущее ралли выглядит крайне асимметричным и ему не хватает широты (имеет в виду, что индексы растут благодаря акциям горстки технологических супергигантов, а остальные бумаги сильно отстают — прим. ProFinance.ru)», - отмечает эксперт. - «Капитализация Nasdaq 100 составляет примерно две третьи от ВВП США, а капитализация S&P 500 превышает его в полтора раза».«Если это процентное соотношение («индикатор Баффета» - прим. ProFinance.ru) снижается в область 70-80%, то покупка акций, вероятно, окажется очень удачной», - написал Уоррен Баффет в 2001 году в своей статье, опубликованной в журнале Fortune. - «Если же оно приближается к 200%, как произошло в 1999-2000 годах, то вы играете с огнем».Сегодня «индикатор Баффета» вплотную приблизился к 200%, и это может указывать на то, что в будущем рынок акций США принесет инвесторам заметно меньшую прибыль, чем в последние 10 лет, отмечает Вен Рэм. Возможно, поэтому компания Баффета Berkshire Hathaway не спешила покупать после коронавирусного обвала рынка акций. Это резко контрастирует с ее поведением после аналогичного обвала рынка во время мирового финансового кризиса.