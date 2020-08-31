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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46
Обжегся на форексе, теперь и здесь перестраховываюсь. Хотя, конечно, не стоило. Но, повторюсь, в середине марта казалось что все, ПЦ и это надолго.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:47
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:36
Re: Идеи для торговли на рынках США
И, кстати, Тесла повезло, что в март 2020 они вошли с микроскопическими (в сравненинии с другими производителями) объемами производства и реализации. Им было несложно не упасть - падать особо некуда было. А людей с деньгами, которые вместо нового БМВ или мерса предпочли Модел S или Модел 3 - оказалось более чем достаточно для их объемов производства и реализации. Почему я об этом в марте не подумал - не знаю. Сильно испугался.
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:45
Чего-то вы опять фигню всякую пишите по теслу, вообще не делу. То сплитом спасают от падения, которого не было, а была коррекция, то опять скулеж за низкие объемы производства. Все куйня. Расти будет пока шорт флоат не опустится до процента двух. Год назад было под 20, сейчас 7-8. Исход продолжается
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:09
Для роста нужны какие-то предпосылки. Как и для падения. В случае с Тесла они могут не иметь или почти не иметь отношения к экономике. Весь карантин этой предпосылкой был рост продаж: о, смотрите, у всех падает, а у Тесла - растет. Ничего, что у всех падает с миллионов проданных автомобилей, а у Тесла растет с 300 тыс. - решили, что это неважно. Главное - проценты роста.
История со сплитом - вообще на мой взгляд дурно пахнет. Ну, ОК, это я придираюсь.
Но если принять, что Тесла растет на шорт-сквизе - то тогда придется признать, что рост манипулятивный.
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:38
Re: Идеи для торговли на рынках США
Так, чуваки не відволікаємось на високі матерії, через годину ринок відкривається, треба вирішити, що робити
зі. До речі, Вірджін Галактік 64 % акції в шорті, уявляєте, яким може бути ріст?
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01
Отношение совокупной капитализации всего рынка акций США, который представлен индексом Wilshire 5000, к ВВП страны приближается к 200% (см. график выше), пишет стратег по ставкам Bloomberg Вен Рэм. Данное соотношение, которая часто называют «Индикатором Баффета», сегодня примерно на 30% превышает предыдущий пик, достигнутый в марте 2000 года, что делает рынок акций США рекордно перекупленным.
«Текущее ралли выглядит крайне асимметричным и ему не хватает широты (имеет в виду, что индексы растут благодаря акциям горстки технологических супергигантов, а остальные бумаги сильно отстают — прим. ProFinance.ru)», - отмечает эксперт. - «Капитализация Nasdaq 100 составляет примерно две третьи от ВВП США, а капитализация S&P 500 превышает его в полтора раза».
«Если это процентное соотношение («индикатор Баффета» - прим. ProFinance.ru) снижается в область 70-80%, то покупка акций, вероятно, окажется очень удачной», - написал Уоррен Баффет в 2001 году в своей статье, опубликованной в журнале Fortune. - «Если же оно приближается к 200%, как произошло в 1999-2000 годах, то вы играете с огнем».
Сегодня «индикатор Баффета» вплотную приблизился к 200%, и это может указывать на то, что в будущем рынок акций США принесет инвесторам заметно меньшую прибыль, чем в последние 10 лет, отмечает Вен Рэм. Возможно, поэтому компания Баффета Berkshire Hathaway не спешила покупать после коронавирусного обвала рынка акций. Это резко контрастирует с ее поведением после аналогичного обвала рынка во время мирового финансового кризиса.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:05
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?
главное оружие рашистов - ложь
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