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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:40

Тесла +3% на премаркете
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46

  trololo написав:
  airmax78 написав:. Кстати, напомню, что топкстартер, ни в коем случае не умаляя его прозорливости, в 2019м регулярно шортил Теслу.


Да ладно, чёт не помню такого. Один раз может не удержался, но быстро опомнился, что это плохая идея. В основном продавал свое чтобы откупить. Иногда дороже получалось, иногда дешевле. В целом конечно к результатам купил и держи мне далеко, но портфельный аналитик в ИБ па оказывает около +700% г/г

А стопы я не ставлю, они в 95% срабатывают. Стопы в голове. Да и плечей нет

Обжегся на форексе, теперь и здесь перестраховываюсь. Хотя, конечно, не стоило. Но, повторюсь, в середине марта казалось что все, ПЦ и это надолго.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:47

  trololo написав:Тесла +3% на премаркете

І авіа в +

А всі Азійські індекси крім Япошек в -
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:36

Re: Идеи для торговли на рынках США

И, кстати, Тесла повезло, что в март 2020 они вошли с микроскопическими (в сравненинии с другими производителями) объемами производства и реализации. Им было несложно не упасть - падать особо некуда было. А людей с деньгами, которые вместо нового БМВ или мерса предпочли Модел S или Модел 3 - оказалось более чем достаточно для их объемов производства и реализации. Почему я об этом в марте не подумал - не знаю. Сильно испугался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:45

Чего-то вы опять фигню всякую пишите по теслу, вообще не делу. То сплитом спасают от падения, которого не было, а была коррекция, то опять скулеж за низкие объемы производства. Все куйня. Расти будет пока шорт флоат не опустится до процента двух. Год назад было под 20, сейчас 7-8. Исход продолжается
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:09

  trololo написав:Чего-то вы опять фигню всякую пишите по теслу, вообще не делу. То сплитом спасают от падения, которого не было, а была коррекция, то опять скулеж за низкие объемы производства. Все куйня. Расти будет пока шорт флоат не опустится до процента двух. Год назад было под 20, сейчас 7-8. Исход продолжается

Для роста нужны какие-то предпосылки. Как и для падения. В случае с Тесла они могут не иметь или почти не иметь отношения к экономике. Весь карантин этой предпосылкой был рост продаж: о, смотрите, у всех падает, а у Тесла - растет. Ничего, что у всех падает с миллионов проданных автомобилей, а у Тесла растет с 300 тыс. - решили, что это неважно. Главное - проценты роста.
История со сплитом - вообще на мой взгляд дурно пахнет. Ну, ОК, это я придираюсь.
Но если принять, что Тесла растет на шорт-сквизе - то тогда придется признать, что рост манипулятивный.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:38

Re: Идеи для торговли на рынках США

Так, чуваки не відволікаємось на високі матерії, через годину ринок відкривається, треба вирішити, що робити :)

зі. До речі, Вірджін Галактік 64 % акції в шорті, уявляєте, яким може бути ріст? :)
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01

Отношение совокупной капитализации всего рынка акций США, который представлен индексом Wilshire 5000, к ВВП страны приближается к 200% (см. график выше), пишет стратег по ставкам Bloomberg Вен Рэм. Данное соотношение, которая часто называют «Индикатором Баффета», сегодня примерно на 30% превышает предыдущий пик, достигнутый в марте 2000 года, что делает рынок акций США рекордно перекупленным.

«Текущее ралли выглядит крайне асимметричным и ему не хватает широты (имеет в виду, что индексы растут благодаря акциям горстки технологических супергигантов, а остальные бумаги сильно отстают — прим. ProFinance.ru)», - отмечает эксперт. - «Капитализация Nasdaq 100 составляет примерно две третьи от ВВП США, а капитализация S&P 500 превышает его в полтора раза».

«Если это процентное соотношение («индикатор Баффета» - прим. ProFinance.ru) снижается в область 70-80%, то покупка акций, вероятно, окажется очень удачной», - написал Уоррен Баффет в 2001 году в своей статье, опубликованной в журнале Fortune. - «Если же оно приближается к 200%, как произошло в 1999-2000 годах, то вы играете с огнем».
Сегодня «индикатор Баффета» вплотную приблизился к 200%, и это может указывать на то, что в будущем рынок акций США принесет инвесторам заметно меньшую прибыль, чем в последние 10 лет, отмечает Вен Рэм. Возможно, поэтому компания Баффета Berkshire Hathaway не спешила покупать после коронавирусного обвала рынка акций. Это резко контрастирует с ее поведением после аналогичного обвала рынка во время мирового финансового кризиса.
http://www.profinance.ru/news/2020/08/3 ... ankov.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04

  change_pm написав:
  trololo написав:Тесла +3% на премаркете

І авіа в +

А всі Азійські індекси крім Япошек в -

Все, баста, Трампа з вакциною обламали. Все посипалося!

Авіа, готелі, виробники вакцин ...
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:05

  airmax78 написав:
  trololo написав:Чего-то вы опять фигню всякую пишите по теслу, вообще не делу. То сплитом спасают от падения, которого не было, а была коррекция, то опять скулеж за низкие объемы производства. Все куйня. Расти будет пока шорт флоат не опустится до процента двух. Год назад было под 20, сейчас 7-8. Исход продолжается

Для роста нужны какие-то предпосылки. Как и для падения. В случае с Тесла они могут не иметь или почти не иметь отношения к экономике. Весь карантин этой предпосылкой был рост продаж: о, смотрите, у всех падает, а у Тесла - растет. Ничего, что у всех падает с миллионов проданных автомобилей, а у Тесла растет с 300 тыс. - решили, что это неважно. Главное - проценты роста.
История со сплитом - вообще на мой взгляд дурно пахнет. Ну, ОК, это я придираюсь.
Но если принять, что Тесла растет на шорт-сквизе - то тогда придется признать, что рост манипулятивный.


Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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