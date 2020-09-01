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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:51

  trololo написав:
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?

Победителей не судят: я и про вас и про Маска. Но он позволял себе такое неоднократно и был даже за это наказан. Вы считаете, что +74% с момента объявления о сплите 20 дней назад - это нормально? И это после роста на овер 300% за предыдущие 6 месяцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:59

Re: Идеи для торговли на рынках США

Капитализация Теслы превысила капитализацию крипты. Это знак ))
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:28

  airmax78 написав:
  trololo написав:
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?

Победителей не судят: я и про вас и про Маска. Но он позволял себе такое неоднократно и был даже за это наказан. Вы считаете, что +74% с момента объявления о сплите 20 дней назад - это нормально? И это после роста на овер 300% за предыдущие 6 месяцев.


В пятницу я продал, вчера +16% , так себе победа :( любое движения рынка есть нормальным, если сделки реальные. Естественно, этот рост почти не имеет ничего общего с фундаментом. Я думаю это продолжение шорт сквиза.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:41

Re: Идеи для торговли на рынках США

І Зум вибачили? + 22% за вчора.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:45

  airmax78 написав:
  trololo написав:
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?

Победителей не судят: я и про вас и про Маска. Но он позволял себе такое неоднократно и был даже за это наказан. Вы считаете, что +74% с момента объявления о сплите 20 дней назад - это нормально? И это после роста на овер 300% за предыдущие 6 месяцев.

А 74% за 5 днів це нормально? Є деякі акції, які так виросли. BIGC for example.

Взагалі, викриваєш МаркетВотч і бачиш, що за останні дні серпня дофіга акцій відросло на + 30 - 80 %. Ось це нормально ????? :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:39

  change_pm написав:І Зум вибачили? + 22% за вчора.

+40% за сегодня. Какой-то пьяный угар.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:20

  airmax78 написав:
  change_pm написав:І Зум вибачили? + 22% за вчора.

+40% за сегодня. Какой-то пьяный угар.

Пропоную подивитись HOME і GOGO. Це все рітейл інвестори творять з ринком.
Коли воно почне падати, буде дуже боляче!

зі. Я придивляюсь до акцій, які дали ріст в 300-600% за цей рік, коли почнеться падіння, там можна буде накосити кОпусти... )))

ззі. Якщо відомі інші кандидати, пропоную ділитись.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:28

change_pm
https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=sh_opt_short,ta_perf_26w100o,ta_perf2_ytd100o,ta_sma200_pa100&ft=4
St/2
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