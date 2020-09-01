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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:51
trololo написав:
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?
Победителей не судят: я и про вас и про Маска. Но он позволял себе такое неоднократно и был даже за это наказан. Вы считаете, что +74% с момента объявления о сплите 20 дней назад - это нормально? И это после роста на овер 300% за предыдущие 6 месяцев.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:59
Капитализация Теслы превысила капитализацию крипты. Это знак ))
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:28
airmax78 написав: trololo написав:
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?
Победителей не судят: я и про вас и про Маска. Но он позволял себе такое неоднократно и был даже за это наказан. Вы считаете, что +74% с момента объявления о сплите 20 дней назад - это нормально? И это после роста на овер 300% за предыдущие 6 месяцев.
В пятницу я продал, вчера +16% , так себе победа
любое движения рынка есть нормальным, если сделки реальные. Естественно, этот рост почти не имеет ничего общего с фундаментом. Я думаю это продолжение шорт сквиза.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:41
І Зум вибачили? + 22% за вчора.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:45
airmax78 написав: trololo написав:
Шорти сквиз это рыночное понятие, где там манипуляции? Вы не понимаете как работает фонда. Терять будете почти всегда. Хотите зарабатывать так прекратите считать себя умнее рынка и искать везде манипуляции. Это дорога в никуда. Если рынок настолько манипулятивный как вы считаете, я бы вообще туда не лез. На что вы рассчитываете в таком случае?
Победителей не судят: я и про вас и про Маска. Но он позволял себе такое неоднократно и был даже за это наказан. Вы считаете, что +74% с момента объявления о сплите 20 дней назад - это нормально?
И это после роста на овер 300% за предыдущие 6 месяцев.
А 74% за 5 днів це нормально? Є деякі акції, які так виросли. BIGC for example.
Взагалі, викриваєш МаркетВотч і бачиш, що за останні дні серпня дофіга акцій відросло на + 30 - 80 %. Ось це нормально ?????
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:39
change_pm написав:
І Зум вибачили? + 22% за вчора.
+40% за сегодня. Какой-то пьяный угар.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:20
airmax78 написав: change_pm написав:
І Зум вибачили? + 22% за вчора.
+40% за сегодня. Какой-то пьяный угар.
Пропоную подивитись HOME і GOGO. Це все рітейл інвестори творять з ринком.
Коли воно почне падати, буде дуже боляче!
зі. Я придивляюсь до акцій, які дали ріст в 300-600% за цей рік, коли почнеться падіння, там можна буде накосити кОпусти... )))
ззі. Якщо відомі інші кандидати, пропоную ділитись.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:28
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Додано: Сер 02 вер, 2020 07:05
Вистачить усім
Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:40
Ukrainian написав:
Вистачить усім
Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.
На этом должны сделать еще +30% за неделю.
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airmax78
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