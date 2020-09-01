Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.
Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.
На этом должны сделать еще +30% за неделю.
Імхо буде просадка на 30%. До речі шанс зайти, по божейській ціні! Дякую Маск!