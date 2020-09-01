Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.
Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.
На этом должны сделать еще +30% за неделю.
Імхо буде просадка на 30%. До речі шанс зайти, по божейській ціні! Дякую Маск!
Gastarbaiter написав:Успехи в производстве автомобилей так себе. Но выпуск и продажа акций налажена на отлично! И ведь выгребут все!
Ну да, самый крупный мировой производитель электричек. А так да, так себе
Имел в виду "так себе" относительно капитализации компании и способности конвертировать преимущество первопроходца в реальную прибыль. Ну и уже все автогиганты подтянулись со своими моделями EV на любой вкус: от смартов до SUV и спорткупе. Просто сам рынок электричек пока еще ничтожно мал по сравнению с ДВС. Быть самым крупным на ничтожном рынке, конечно, круто, но для звания одной из самых дорогих компаний в мире как-то маловато.
The global BEV & PHEV share for 2020 H1 is 3 %, so far, based on sales of 989 000 units. The smaller car markets continue to lead EV adoption. The share leader is Norway, as usual, where 68 % of new car sales were BEVs & PHEVs in 2020 H1. Iceland came 2nd with 49 % and Sweden 3rd with 26 %. Among the larger economies, France leads with 9,1 %, followed by UK with 7,7 %. Germany posted 7,6 %, China 4,4 % %, Canada 3,3 %, Spain 3,2 %. All other car markets with over 1 million total sales showed 3 % or less for 2020 H1.
Баба Клава из Бердянска тоже может быть самым крупным производителем пахлавы на пляже. Во сколько вы оцените бизнес бабы Клавы и когда ее включат в SP500?
Сегодня забирал из Атланта свой гольф с ТО. Спросил: когда привезете id3. Говорит: даже в планах нет. Чтобы ее обслуживать надо купить нового оборудования на 200К евро. Только для Киева. Вот такая х-рня с электрификацией всей страны. Я так понимаю дилер Ягуар либо бесплатно оборудование получил, либо это чисто имиджевый проект.