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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:40

  Ukrainian написав:Вистачить усім :lol:

Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.

На этом должны сделать еще +30% за неделю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:00

  airmax78 написав:
  Ukrainian написав:Вистачить усім :lol:

Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.

На этом должны сделать еще +30% за неделю.

Імхо буде просадка на 30%. До речі шанс зайти, по божейській ціні!
Дякую Маск!
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:06

Re: Идеи для торговли на рынках США

Зображення

Ринок вже на хайських хаях. Імхо, бейст он вот ай херд - корекція може бути від 3600 і від 12000.
Вже трішки залишилось. Готуйте бабосікі на шортіки )))

зі. Хоча Тесла може і порости на включені в СП і на батері дей.

ззі. До чого я це. Здається, що індекс бакса розвернувся. Сьогодняшні амер торги покажуть. Тоді очікуємо просадку всього % на 10-20.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:06

  Ukrainian написав:Вистачить усім :lol:

Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Успехи в производстве автомобилей так себе. Но выпуск и продажа акций налажена на отлично! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И ведь выгребут все!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:09

  Gastarbaiter написав:
  Ukrainian написав:Вистачить усім :lol:

Американский производитель электрокаров Tesla увеличит количество акций, которые торгуются на бирже. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Успехи в производстве автомобилей так себе. Но выпуск и продажа акций налажена на отлично! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И ведь выгребут все!


Ну да, самый крупный мировой производитель электричек. А так да, так себе :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:02

trololo Так что, считаете 360-380 можно заходить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:35

  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:Успехи в производстве автомобилей так себе. Но выпуск и продажа акций налажена на отлично! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И ведь выгребут все!


Ну да, самый крупный мировой производитель электричек. А так да, так себе :)

Имел в виду "так себе" относительно капитализации компании и способности конвертировать преимущество первопроходца в реальную прибыль. Ну и уже все автогиганты подтянулись со своими моделями EV на любой вкус: от смартов до SUV и спорткупе. Просто сам рынок электричек пока еще ничтожно мал по сравнению с ДВС. Быть самым крупным на ничтожном рынке, конечно, круто, но для звания одной из самых дорогих компаний в мире как-то маловато.
The global BEV & PHEV share for 2020 H1 is 3 %, so far, based on sales of 989 000 units. The smaller car markets continue to lead EV adoption. The share leader is Norway, as usual, where 68 % of new car sales were BEVs & PHEVs in 2020 H1. Iceland came 2nd with 49 % and Sweden 3rd with 26 %. Among the larger economies, France leads with 9,1 %, followed by UK with 7,7 %. Germany posted 7,6 %, China 4,4 % %, Canada 3,3 %, Spain 3,2 %. All other car markets with over 1 million total sales showed 3 % or less for 2020 H1.

Баба Клава из Бердянска тоже может быть самым крупным производителем пахлавы на пляже. Во сколько вы оцените бизнес бабы Клавы и когда ее включат в SP500?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:54

Re: Идеи для торговли на рынках США

Сегодня забирал из Атланта свой гольф с ТО. Спросил: когда привезете id3. Говорит: даже в планах нет. Чтобы ее обслуживать надо купить нового оборудования на 200К евро. Только для Киева. Вот такая х-рня с электрификацией всей страны. Я так понимаю дилер Ягуар либо бесплатно оборудование получил, либо это чисто имиджевый проект.
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