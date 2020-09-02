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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:03
и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:15
Мой прошлый стоп меня спас от еще больших лосей. Я себя знаю: просадку с 600 до 360 я бы не выдержал. Меня закрыло на 540. Моя роковая ошибка, что я был очень занят в 20х числах марта и тупо проворонил дно. А когда оно отросло на 100 баксов - меня жаба задавила. Короче лоханулся с перезаходом.
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