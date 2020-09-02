RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:03

и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:15

  trololo написав:и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни

Мой прошлый стоп меня спас от еще больших лосей. Я себя знаю: просадку с 600 до 360 я бы не выдержал. Меня закрыло на 540. Моя роковая ошибка, что я был очень занят в 20х числах марта и тупо проворонил дно. А когда оно отросло на 100 баксов - меня жаба задавила. Короче лоханулся с перезаходом.
airmax78
 
Повідомлень: 35964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 4249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:32

Стопы нужны однозначно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:15

  trololo написав:
  airmax78 написав:trololo Так что, считаете 360-380 можно заходить?

Вполне. Стоп только в голове держите, не ставьте ордер

Бачили, як вчора почався ринок? Тесла уходила на -15%, закінчила день -5%. Захід по правилам ризику привів би к збиткам.

Імхо, в лонги не час заходити, особливо, коли немає толерантності до великої просадки.

Краще зайти в шорт, чи якщо таки потяне в лонг, захеджувати ІТФ, що я раніше наводив.
change_pm
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:21

Re: Идеи для торговли на рынках США

А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1871
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:43

  Lion+ написав:А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.

Какая торговля с США? Обсуждаются акции американских компаний. Форекс - это на валютной и криптовалютной ветке.
airmax78
 
Повідомлень: 35964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 4249 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17039)
03.09.2020 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.