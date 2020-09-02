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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:03
и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 02 вер, 2020 22:15
trololo написав:
и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни
Мой прошлый стоп меня спас от еще больших лосей. Я себя знаю: просадку с 600 до 360 я бы не выдержал. Меня закрыло на 540. Моя роковая ошибка, что я был очень занят в 20х числах марта и тупо проворонил дно. А когда оно отросло на 100 баксов - меня жаба задавила. Короче лоханулся с перезаходом.
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airmax78
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Додано: Сер 02 вер, 2020 22:32
Стопы нужны однозначно
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 03 вер, 2020 08:15
trololo написав: airmax78 написав:trololo
Так что, считаете 360-380 можно заходить
?
Вполне. Стоп только в голове держите, не ставьте ордер
Бачили, як вчора почався ринок? Тесла уходила на -15%, закінчила день -5%. Захід по правилам ризику привів би к збиткам.
Імхо, в лонги не час заходити, особливо, коли немає толерантності до великої просадки.
Краще зайти в шорт, чи якщо таки потяне в лонг, захеджувати ІТФ, що я раніше наводив.
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 08:21
А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
:idea:
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Lion+
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:43
Lion+ написав:
А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.
Какая торговля с США? Обсуждаются акции американских компаний. Форекс - это на валютной и криптовалютной ветке.
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airmax78
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:49
intertv55555 написав:
Кризис 2008-09гг показал, что котировки акций крупных банков США восстанавливаются с временным лагом по отношению к индексу S&P500. Аналогичную ситуацию наблюдаю при коронакризисе 2020: S&P500 +10% YTD, крупные банки -25% YTD. Считаю, что в течении года акции BAC, JPM, C отыграют эту разницу, что составит 60% годовых. Мой прогноз считать верным при выполнении условия, что не грянет очередной кризис и экономика продолжит восстановление, то есть предсказание индекса S&P500 YTD по восстановлению экономики верно. Так-же считаю, что Treasury yield 10 and 30 years увеличится, золото в 2021 просядет в цене, упадут акции золотодобывающих компаний. Так-же будет коррекция котировок крупных технологических компаний, точнее произойдет rotation из tech в financials и industrials сектора.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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