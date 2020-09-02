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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:03
и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:15
Мой прошлый стоп меня спас от еще больших лосей. Я себя знаю: просадку с 600 до 360 я бы не выдержал. Меня закрыло на 540. Моя роковая ошибка, что я был очень занят в 20х числах марта и тупо проворонил дно. А когда оно отросло на 100 баксов - меня жаба задавила. Короче лоханулся с перезаходом.
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:15
Бачили, як вчора почався ринок? Тесла уходила на -15%, закінчила день -5%. Захід по правилам ризику привів би к збиткам.
Імхо, в лонги не час заходити, особливо, коли немає толерантності до великої просадки.
Краще зайти в шорт, чи якщо таки потяне в лонг, захеджувати ІТФ, що я раніше наводив.
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:21
Re: Идеи для торговли на рынках США
А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:43
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:49
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:23
Re: Идеи для торговли на рынках США
Бачите, як риночок валиться? Якщо є лонги в +, починайте фіксувати, корекція скоро ))))
Я потихеньку закриваю все, що в +, і перевертаюсь.
Особливо радує HOME і BGIC.
HOME вже мінус 30% і BGIC піде веселіше, коли нирне під 100 баксів.
зі. Хоча скажу чесно хотілось би, щоб ринок сьогодні відкупили... Бо якщо індекси просядуть на 3-5% сьогодні, завтра Азія+Ойропа також будуть червоні, і тоді, вуаля!
Корекція на амерофонді почалась!!!
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 03 вер, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:25
Ukrainian
это не идея, а аналитика на год вперед, не хочется, чтобы затерялось среди повседневного - поэтому была создана отдельная тема. А идея? - пожалуйста - NVAX, вел эту компанию полтора года, перечитал их публикации в реферируемых журналах, много написал на yahoo finance до ее взлета в январе. Думаю по NVAX еще не все закончено и цена нас еще удивит.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:36
Re: Идеи для торговли на рынках США
В трудные времена для лонгов, в кризис и при коррекциях, хорошо показали себя для хеджирования длинных позиций следующие VIX ETF: TVIXF и UVXY. Рекомендую, но очччень осторожно - риски как на опционах, но и взлетает как реактивный самолет. Что-то мне подсказывает, что не будет спокойно в ноябре... как-бы TVIXF опять не взлетел в 25 раз.
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