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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:03

и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:15

  trololo написав:и не ставьте стопы на какие-то очевидные для всех уровни

Мой прошлый стоп меня спас от еще больших лосей. Я себя знаю: просадку с 600 до 360 я бы не выдержал. Меня закрыло на 540. Моя роковая ошибка, что я был очень занят в 20х числах марта и тупо проворонил дно. А когда оно отросло на 100 баксов - меня жаба задавила. Короче лоханулся с перезаходом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:32

Стопы нужны однозначно
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:15

  trololo написав:
  airmax78 написав:trololo Так что, считаете 360-380 можно заходить?

Вполне. Стоп только в голове держите, не ставьте ордер

Бачили, як вчора почався ринок? Тесла уходила на -15%, закінчила день -5%. Захід по правилам ризику привів би к збиткам.

Імхо, в лонги не час заходити, особливо, коли немає толерантності до великої просадки.

Краще зайти в шорт, чи якщо таки потяне в лонг, захеджувати ІТФ, що я раніше наводив.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:21

Re: Идеи для торговли на рынках США

А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:43

  Lion+ написав:А где тут про торговлю с США.
Беседка Форекса какая-то.

Какая торговля с США? Обсуждаются акции американских компаний. Форекс - это на валютной и криптовалютной ветке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:49

  intertv55555 написав:Кризис 2008-09гг показал, что котировки акций крупных банков США восстанавливаются с временным лагом по отношению к индексу S&P500. Аналогичную ситуацию наблюдаю при коронакризисе 2020: S&P500 +10% YTD, крупные банки -25% YTD. Считаю, что в течении года акции BAC, JPM, C отыграют эту разницу, что составит 60% годовых. Мой прогноз считать верным при выполнении условия, что не грянет очередной кризис и экономика продолжит восстановление, то есть предсказание индекса S&P500 YTD по восстановлению экономики верно. Так-же считаю, что Treasury yield 10 and 30 years увеличится, золото в 2021 просядет в цене, упадут акции золотодобывающих компаний. Так-же будет коррекция котировок крупных технологических компаний, точнее произойдет rotation из tech в financials и industrials сектора.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:23

Re: Идеи для торговли на рынках США

Бачите, як риночок валиться? Якщо є лонги в +, починайте фіксувати, корекція скоро ))))

Я потихеньку закриваю все, що в +, і перевертаюсь.

Особливо радує HOME і BGIC.

HOME вже мінус 30% і BGIC піде веселіше, коли нирне під 100 баксів.

зі. Хоча скажу чесно хотілось би, щоб ринок сьогодні відкупили... Бо якщо індекси просядуть на 3-5% сьогодні, завтра Азія+Ойропа також будуть червоні, і тоді, вуаля!

Корекція на амерофонді почалась!!!
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 03 вер, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:25

Ukrainian
это не идея, а аналитика на год вперед, не хочется, чтобы затерялось среди повседневного - поэтому была создана отдельная тема. А идея? - пожалуйста - NVAX, вел эту компанию полтора года, перечитал их публикации в реферируемых журналах, много написал на yahoo finance до ее взлета в январе. Думаю по NVAX еще не все закончено и цена нас еще удивит.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:36

Re: Идеи для торговли на рынках США

В трудные времена для лонгов, в кризис и при коррекциях, хорошо показали себя для хеджирования длинных позиций следующие VIX ETF: TVIXF и UVXY. Рекомендую, но очччень осторожно - риски как на опционах, но и взлетает как реактивный самолет. Что-то мне подсказывает, что не будет спокойно в ноябре... как-бы TVIXF опять не взлетел в 25 раз.
intertv55555
 
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