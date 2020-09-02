Так, народ, хто активно торгує, які думки, що будете шортити?
KCAC - ось кандидат, виріс на 50% за сьогодні.
Тесла, Зум, Карнівал?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:45
Re: Идеи для торговли на рынках США
Так, народ, хто активно торгує, які думки, що будете шортити?
KCAC - ось кандидат, виріс на 50% за сьогодні.
Тесла, Зум, Карнівал?
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48
Зум
Зум наразі -11%
Сподіваюсь - це просто репетиція...а не те, чого всі давно чекали...
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