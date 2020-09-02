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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:45

Re: Идеи для торговли на рынках США

Так, народ, хто активно торгує, які думки, що будете шортити?

KCAC - ось кандидат, виріс на 50% за сьогодні.
Тесла, Зум, Карнівал?
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48

Зум

Зум наразі -11%

Сподіваюсь - це просто репетиція...а не те, чого всі давно чекали...
change_pm
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 437 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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