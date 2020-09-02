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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:45

Re: Идеи для торговли на рынках США

Так, народ, хто активно торгує, які думки, що будете шортити?

KCAC - ось кандидат, виріс на 50% за сьогодні.
Тесла, Зум, Карнівал?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48

Зум

Зум наразі -11%

Сподіваюсь - це просто репетиція...а не те, чого всі давно чекали...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ну шо молчим, занервничали? - а я предупреждал...
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:43

  airmax78 написав:trololo Так что, считаете 360-380 можно заходить?

airmax78, 380 вже завтра, будеш брати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:49

  intertv55555 написав:В трудные времена для лонгов, в кризис и при коррекциях, хорошо показали себя для хеджирования длинных позиций следующие VIX ETF: TVIXF и UVXY. Рекомендую, но очччень осторожно - риски как на опционах, но и взлетает как реактивный самолет. Что-то мне подсказывает, что не будет спокойно в ноябре... как-бы TVIXF опять не взлетел в 25 раз.

Можна пападробней в чому ризик? Ринок на хаях і ось-ось почне валитись.

UVXY - 52 тижні - лоу 10 / макс 135, наразі 26.

TVIXF - а ось це РОКЕТА!!! І ніякого відношення до КРЖН не має... :lol:
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 03 вер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:54

Re: Идеи для торговли на рынках США

ну шо парни, шорт на всю котлету?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:55

  PS4 написав:ну шо парни, шорт на всю котлету?

Я шорчу, вже +10%

зі. вже трішки менше, ніж 10%, якісь дібіли полізли падаючі ножі ловити...
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 03 вер, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:57

  change_pm написав:
  PS4 написав:ну шо парни, шорт на всю котлету?

Я шорчу, вже +10%

какие бумаги шортишь? какой брокер?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:00

  PS4 написав:
  change_pm написав:
  PS4 написав:ну шо парни, шорт на всю котлету?

Я шорчу, вже +10%

какие бумаги шортишь? какой брокер?

ІБ.
HOME і BGIC - шорт
SDS і QID - лонг

зі. почитай попередні сторінки, там все написано.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01

  intertv55555 написав:Ну шо молчим, занервничали? - а я предупреждал...

та тутай взагалі три пацика, які щось торгують. нема кому про що розповідати...
change_pm
 
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  #<1 ... 28293031
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