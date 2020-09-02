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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:45
Так, народ, хто активно торгує, які думки, що будете шортити?
KCAC - ось кандидат, виріс на 50% за сьогодні.
Тесла, Зум, Карнівал?
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48
Зум наразі -11%
Сподіваюсь - це просто репетиція...а не те, чого всі давно чекали...
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:04
Ну шо молчим, занервничали? - а я предупреждал...
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intertv55555
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:43
airmax78 написав:trololo
Так что, считаете 360-380
можно заходить?
airmax78, 380 вже завтра, будеш брати?
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:49
intertv55555 написав:
В трудные времена для лонгов, в кризис и при коррекциях, хорошо показали себя для хеджирования длинных позиций следующие VIX ETF: TVIXF и UVXY. Рекомендую, но очччень осторожно - риски как на опционах
, но и взлетает как реактивный самолет. Что-то мне подсказывает, что не будет спокойно в ноябре... как-бы TVIXF опять не взлетел в 25 раз.
Можна пападробней в чому ризик? Ринок на хаях і ось-ось почне валитись.
UVXY - 52 тижні - лоу 10 / макс 135, наразі 26.
TVIXF - а ось це РОКЕТА!!! І ніякого відношення до КРЖН не має...
Востаннє редагувалось change_pm
в Чет 03 вер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:54
ну шо парни, шорт на всю котлету?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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PS4
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:55
PS4 написав:
ну шо парни, шорт на всю котлету?
Я шорчу, вже +10%
зі. вже трішки менше, ніж 10%, якісь дібіли полізли падаючі ножі ловити...
Востаннє редагувалось change_pm
в Чет 03 вер, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:57
change_pm написав: PS4 написав:
ну шо парни, шорт на всю котлету?
Я шорчу, вже +10%
какие бумаги шортишь? какой брокер?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:00
PS4 написав: change_pm написав: PS4 написав:
ну шо парни, шорт на всю котлету?
Я шорчу, вже +10%
какие бумаги шортишь? какой брокер?
ІБ.
HOME і BGIC - шорт
SDS і QID - лонг
зі. почитай попередні сторінки, там все написано.
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change_pm
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01
intertv55555 написав:
Ну шо молчим
, занервничали? - а я предупреждал...
та тутай взагалі три пацика, які щось торгують. нема кому про що розповідати...
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