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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:42

Все есть. Пиши. Читаю внимательно
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:51

change_pm

Риск в том, что если не знать что делаешь, то можно сильно обжечься. Это ETF индекса волатильности VIX, но VIX может восстановиться, а UVXY и TVIXF, как видно из графиков, довольно быстро обесцениваются. Потом падают они так-же резко как и растут и если не угадать, то можно потерять 50-70% за день-два. К сожалению CS отказался от поддержки TVIX и с июля он перешел в разряд OTC, торгуется под TVIXF малым объемом.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:06

Re: Идеи для торговли на рынках США

Short and ultra-short ETFs и VIX ETFs - это рискованная игра на несколько дней, максимум на пару недель. Можно рискнуть 15-20% портфеля. А вот для игры в долгую на год-два я-бы рекомендовал на 50% портфеля купить акции трех банков BAC, JPM и C в равных долях с ожидаием прибыли 60%.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:15

  intertv55555 написав:Short and ultra-short ETFs и VIX ETFs - это рискованная игра на несколько дней, максимум на пару недель. Можно рискнуть 15-20% портфеля. А вот для игры в долгую на год-два я-бы рекомендовал на 50% портфеля купить акции трех банков BAC, JPM и C в равных долях с ожидаием прибыли 60%.

Ну, це вже після просадки на 20-30%.
І до того ж треба дочекатись хазяїна Білого дому і чи всі погодяться з результатами виборів...

Short and ultra-short ETFs - це я знаю, як працює, користуюсь.

VIX ETFs - чув, ніколи не пробував. Не полізу, бо не розумію.

І до того ж SQQQ наразі дає більший двіж, і виглядає менш ризиково.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:17

Америка - просадка індексів від 1.7 до 4.8%

Треба дивитись завтра на Азію, яка сьогодні була -0.4.-0.5%

Якщо посипеться Азія на 3-5%, потім Ойропа так само, тоді завтра буде кровава баня в Штатах.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:07

Re: Идеи для торговли на рынках США

Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу, потому что никто не хочет держать открытые лонг позиции на выходные. Жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз на следующую неделю: 3091 на S&P, дальше посмотрим.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09

  change_pm написав:
  intertv55555 написав:Short and ultra-short ETFs и VIX ETFs - это рискованная игра на несколько дней, максимум на пару недель. Можно рискнуть 15-20% портфеля. А вот для игры в долгую на год-два я-бы рекомендовал на 50% портфеля купить акции трех банков BAC, JPM и C в равных долях с ожидаием прибыли 60%.

Ну, це вже після просадки на 20-30%.
І до того ж треба дочекатись хазяїна Білого дому і чи всі погодяться з результатами виборів...

Short and ultra-short ETFs - це я знаю, як працює, користуюсь.

VIX ETFs - чув, ніколи не пробував. Не полізу, бо не розумію.

І до того ж SQQQ наразі дає більший двіж, і виглядає менш ризиково.


Согласен на 100%.
intertv55555
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:28

  intertv55555 написав:Завтра пятница, а коррекция очень редко заканчивается в пятницу, потому что никто не хочет держать открытые лонг позиции на выходные. Жду прирост темпов падения завтра. Мой прогноз на следующую неделю: 3091 на S&P, дальше посмотрим.

Імхо план такий - якщо завтра Азія і Ойропа падає на 4-5%, входимо на всі в шорти в 16:30 по Київському часу.

зі. Я вже в шортах пару днів, візьму додаткові бабки в брокера ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:28

Apple on pace for biggest one-day drop in market cap in history at $150B

Азія таке завтра зранку прочитає і все...приплили...

І пофіг в чому ви - в золоті, в техі, в фармі чи майнерах, все просяде!

звідси https://seekingalpha.com/news/3611564-a ... story-150b
change_pm
 
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