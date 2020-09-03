Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:27
airmax78 написав:
О-о... Тесла уже 381 after market. Верхняя граница искомой цены. Что это: краткосрочная коррекция или что-то другое?
так что, план на покупку срочно меняем или как? еще в среду поставил лимитник на покупку 50 па 377, сегодня должны налить по идее. хочу купить половину, а вторую может и ниже дадут..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:37
А больше чем 66 баксов за Теслу не заплатил бы.
Ждём и смотрим...
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:38
trololo написав: airmax78 написав:
О-о... Тесла уже 381 after market. Верхняя граница искомой цены. Что это: краткосрочная коррекция или что-то другое?
так что, план на покупку срочно меняем или как? еще в среду поставил лимитник на покупку 50 па 377, сегодня должны налить по идее. хочу купить половину, а вторую может и ниже дадут..
Верю в Теслу. Что-то куплю, если упадет до 350 (невероятные 1750 между прочим).
airmax78
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:44
Макс, ну сам подумай...1750 и вы считаете что это шара. Ещё б несколько месяцев назад вы б рассмеялись мне в лицо и сказали бы что я не нормальный .... покупать Теслу по 1750)))
Астанавитесь!
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:17
PS4 написав:
Макс, ну сам подумай...1750 и вы считаете что это шара. Ещё б несколько месяцев назад вы б рассмеялись мне в лицо и сказали бы что я не нормальный ....
покупать Теслу по 1750
)))
Астанавитесь!
Йо, нехай беруть по 1750, ринок не так падати швидко буде!
Я місяць тому брав по 1480, прокатився норм. В Теслу поки не полізу.
Вона може реально показати, якщо по старій ціні - 600-800. Можете порахувати, яка це нова ціна.
зі. HOME і BIGC падіння за два дні 15%, для тих, хто в шортах +15%
change_pm
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:26
change_pm написав:
Америка - просадка індексів від 1.7 до 4.8%
Треба дивитись завтра на Азію, яка сьогодні була -0.4.-0.5%
Якщо посипеться Азія на 3-5%, потім Ойропа так само, тоді завтра буде кровава баня в Штатах.
Так, ну що - Азія мінус 1 - 1.6, але Азія так не була роздута.
Ойропа - 1%, але торги тількт почались. Дивимось на американський предмаркет.
В цьому році після падіння в березні було 5 корекцій, всі викупались за два дні...
Тобто два дні падіння, третій день - ріст. Але завжди були позитивні фактори.
Сьогодні буде другий день падіння, в понеділок в Штатах вихідний. Питання - чи почнуть відкупати ринок у вівторок
Якщо не з"явиться ніякої позитивної новини, імхо не почнуть
і просідання Амерофонди продовжиться.
change_pm
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:30
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
О-о... Тесла уже 381 after market. Верхняя граница искомой цены. Что это: краткосрочная коррекция или что-то другое?
так что, план на покупку срочно меняем или как? еще в среду поставил лимитник на покупку 50 па 377, сегодня должны налить по идее. хочу купить половину, а вторую может и ниже дадут..
Верю в Теслу
. Что-то куплю, если упадет до 350 (
невероятные 1750 между прочим
).
airmax78, не розумію, ти хочеш стати інвестором по піковій ціні?
чи ти хочеш на фонді заробити?
в першому випадку буде 100500% попадос на бабки,
а заробити - тут на попередніх сторінках вже було написано, як на падінні заробити.
зі. Не гайте шанси, хто вчора зранку зайшов в SQQQ заробив за день 15%!
change_pm
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:39
Investors with a long-term horizon in mind could be asking themselves: so what?
Stocks tend to rise over time anyway, and buy-and-hold almost always beats timing the market. If anything, a correction off current levels could represent a great buy-on-dip opportunity. This is generally true. The problem is that bubbles can be highly disruptive and keep portfolios deep in the red for a very long time. Take the dot-com bubble burst as an example. Unlucky investors who bought QQQ at the March 2000 top, believing that the market would carry prices even higher, did not recoup their losses for a very long time.
звідси
https://seekingalpha.com/article/437255 ... ent=link-0
change_pm
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