Я так зрозумів, що ви в темі фонди...
Які думки по виділеним секторам? І коли варто заходити?
зі. Пишіть більше повідомлень, треба 50 і можна буде писати приватні повідомлення.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:52
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:13
Не видел эту ветку.
Перечитал как захватывающий роман-сриллер.
Эмоции весенних событий.
Восхищен. Молодцы.
Как настоящие танкисты. В танке не бздели.
Доложу, что я пережил.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42
По первой пятиминутке картина ясна?
Докладываю.
Будет порядка +250.
До 20:00 по Киеву можно сдриснуть. На выходные пидлатаемося.
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