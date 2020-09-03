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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:52

intertv55555
Я так зрозумів, що ви в темі фонди...
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Які думки по виділеним секторам? І коли варто заходити?

зі. Пишіть більше повідомлень, треба 50 і можна буде писати приватні повідомлення.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:13

Не видел эту ветку.
Перечитал как захватывающий роман-сриллер.
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Восхищен. Молодцы.
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Доложу, что я пережил. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:26

Открываем график. Futures DJIA +150. Будем разгонять.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42

По первой пятиминутке картина ясна? :roll:
Докладываю.
Будет порядка +250.
До 20:00 по Киеву можно сдриснуть. На выходные пидлатаемося. 8)
Libo
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