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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:52

intertv55555
Я так зрозумів, що ви в темі фонди...
Зображення

Які думки по виділеним секторам? І коли варто заходити?

зі. Пишіть більше повідомлень, треба 50 і можна буде писати приватні повідомлення.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:13

Не видел эту ветку.
Перечитал как захватывающий роман-сриллер.
Эмоции весенних событий.
Восхищен. Молодцы.
Как настоящие танкисты. В танке не бздели.
Доложу, что я пережил. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:26

Открываем график. Futures DJIA +150. Будем разгонять.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42

По первой пятиминутке картина ясна? :roll:
Докладываю.
Будет порядка +250.
До 20:00 по Киеву можно сдриснуть. На выходные пидлатаемося. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:03

The broader market is up following the August jobs report, where the unemployment rate drop to 8.4%.

Tech stocks, which were hit by selling most of the premarket, also pared losses as sentiment improved
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:16

Насдак думаю закриє день десь -5-6%, як вчора.
СП -4%

Пізніше перевіримо.

зі. Купив SQQQ...
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 04 вер, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:21

Ржу з Волс стріт аналітиків. Рідкосні муділи!

Через тиждень знайдуть причину чому ринок почав падати вчора і продовжив сьогодні.

зі. Сподобалось ((( як після гарних результатів Броадком і вже при падаючому ринку,
ТП тікера підняли до 390 баксів за акцію...
І хтось же купився.... був ріст на моменті на 3%.

Муділи маркет мейкери! :twisted:
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 04 вер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:30

Кажуть, що віце-президент Пенс на CNBC почав заговорювати ринок...

Ніби все добре і скоро знову бабло зал"є ринки :)

зі. Думаю тепер великі дяді почнуть ще більше зливати ринок...
change_pm
 
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