Я так зрозумів, що ви в темі фонди...
Які думки по виділеним секторам? І коли варто заходити?
зі. Пишіть більше повідомлень, треба 50 і можна буде писати приватні повідомлення.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:52
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:13
Не видел эту ветку.
Перечитал как захватывающий роман-сриллер.
Эмоции весенних событий.
Восхищен. Молодцы.
Как настоящие танкисты. В танке не бздели.
Доложу, что я пережил.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42
По первой пятиминутке картина ясна?
Докладываю.
Будет порядка +250.
До 20:00 по Киеву можно сдриснуть. На выходные пидлатаемося.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:03
The broader market is up following the August jobs report, where the unemployment rate drop to 8.4%.
Tech stocks, which were hit by selling most of the premarket, also pared losses as sentiment improved
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:16
Насдак думаю закриє день десь -5-6%, як вчора.
СП -4%
Пізніше перевіримо.
зі. Купив SQQQ...
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 04 вер, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:21
Ржу з Волс стріт аналітиків. Рідкосні муділи!
Через тиждень знайдуть причину чому ринок почав падати вчора і продовжив сьогодні.
зі. Сподобалось ((( як після гарних результатів Броадком і вже при падаючому ринку,
ТП тікера підняли до 390 баксів за акцію...
І хтось же купився.... був ріст на моменті на 3%.
Муділи маркет мейкери!
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 04 вер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:30
Кажуть, що віце-президент Пенс на CNBC почав заговорювати ринок...
Ніби все добре і скоро знову бабло зал"є ринки
зі. Думаю тепер великі дяді почнуть ще більше зливати ринок...
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