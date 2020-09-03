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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:30
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:51
airmax78 написав: trololo написав:
А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс
Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.
главное оружие рашистов - ложь
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