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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:30
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:51
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:40
Re: Идеи для торговли на рынках США
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:05
В принципі питання риторичне, але може хтось відгукнеться...
Хто, як і в чьому збирається пересіджувати корекцію на фонді і політичну кризу в Штатах?
зі.
Я думав бути частково в золотодобувачах і ДМ (золото), а також в SQQQ (і схожих інструментах).
Тепер ось думаю, чи може варто вийти повністю в кеш, а потім після падіння відкупити золотодобуваючі?
Імхо, на корекції повинні падати, але ця криза і ситуація дуже нетипова! Може і не буде цікаво робити зайві рухи...
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