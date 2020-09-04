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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:30

https://www.zerohedge.com/markets/one-d ... sdaq-whale
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:51

  airmax78 написав:
  trololo написав:А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс

Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.


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главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:40

Re: Идеи для торговли на рынках США

Аплодируем стоя. Fckng genius:
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:05

В принципі питання риторичне, але може хтось відгукнеться...

Хто, як і в чьому збирається пересіджувати корекцію на фонді і політичну кризу в Штатах?

зі.
Я думав бути частково в золотодобувачах і ДМ (золото), а також в SQQQ (і схожих інструментах).
Тепер ось думаю, чи може варто вийти повністю в кеш, а потім після падіння відкупити золотодобуваючі?
Імхо, на корекції повинні падати, але ця криза і ситуація дуже нетипова! Може і не буде цікаво робити зайві рухи...
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